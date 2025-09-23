Καισαριανή: Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού 46χρονο και την 8χρονη κόρη του

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή, όπου οδηγός επιτέθηκε σε άλλον οδηγό, ρίχνοντάς του σπρέι πιπεριού.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν στην εκπομπή Live You στο ΣΚΑΪ, μεταξύ του δράστη και του 46χρονου οδηγού μηχανής- που έπεσε θύμα της επίθεσης την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου – ξέσπασε καβγάς.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο οδηγός ψέκασε με το σπρέι πιπεριού και στην 8χρονη κόρη του 46χρονου.

Ο δράστης μάλιστα, ο οποίος οδηγούσε ΙΧ, εξαφανίστηκε μετά την επίθεση, ενώ οι Αρχές τον αναζητούν.

