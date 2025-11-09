Κακοκαιρία: 40 ώρες ισχυρών καταιγίδων, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα, τι προειδοποιεί ο Τσατραφύλλιας ΧΑΡΤΕΣ

Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων ξεκινά σήμερα Κυριακή, με διάρκεια 40 ωρών. Προσοχή σε Ιόνιο, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Αιγαίου

09 Νοέ. 2025 12:49
Pelop News

Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων ξεκινά σήμερα Κυριακή το απόγευμα και θα διαρκέσει περίπου 40 ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια. Τα έντονα φαινόμενα προκαλούνται από δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς την Ελλάδα.

Βροχερή Κυριακή: Φθινοπωρινό σκηνικό και πτώση της θερμοκρασίας, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα, πού θα βρέξει

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και ραγδαίες βροχοπτώσεις είναι:

  • Ιόνιο

  • Ήπειρος

  • Αιτωλοακαρνανία

  • Ηλεία

  • Μεσσηνία

  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ο κ. Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για υπαρκτό κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων λόγω των έντονων και ξαφνικών βροχοπτώσεων.

Το δεύτερο κύμα των καταιγίδων αναμένεται από το βράδυ της Δευτέρας έως το απόγευμα της Τρίτης, επηρεάζοντας κυρίως τη Θράκη, την ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική προβλέπονται τοπικά έντονα φαινόμενα κατά το μεσημέρι, με σύντομη αλλά ισχυρή διάρκεια.

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα (10-11-25)
α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο
γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία
δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα
