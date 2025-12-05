Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες στη Φοινικούντα, παρασύρθηκε τροχόσπιτο ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Λούτσα Φοινικούντας η κακοκαιρία Byron, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής υπερχείλισε ο ποταμός που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία. Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων είχε ως αποτέλεσμα την πλημμύρα κατοικιών και καταλυμάτων, ενώ τρία περιστατικά εγκλωβισμού κινητοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το τροχόσπιτο και το όχημά τους κατακλύστηκαν από τα νερά. Παρόμοια κατάσταση αντιμετώπισαν δύο Ούγγροι, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή. Ακόμη και ο πρόεδρος της Κοινότητας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Η αντίδραση της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Δήμου Πύλου-Νέστορος ήταν άμεση, με επιχειρήσεις απεγκλωβισμού να εξελίσσονται από τις πρώτες στιγμές της πλημμύρας. Το πλήρες εύρος των ζημιών σε υποδομές και κατοικίες αναμένεται να αποτυπωθεί με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν νέα φαινόμενα.

Πηγή: ΕΡΤnews

