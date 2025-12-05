Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε αίθουσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε η κακοκαιρία Byron, με έντονες βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε πλημμύρες.

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), αρκετές αίθουσες και διάδρομοι γέμισαν νερό, δημιουργώντας προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του ιδρύματος.

Οι φοιτητές και το προσωπικό της ΑΣΟΕΕ έσπευσαν να κλείσουν όλες τις διόδους και να περιορίσουν την εξάπλωση του νερού, προσπαθώντας να αποφύγουν περαιτέρω ζημιές. Η κατάσταση συνεχίζει να παρακολουθείται, ενώ η έντονη βροχόπτωση στο κέντρο της Αθήνας προκαλεί προληπτική επιφυλακή στις αρχές και τα ιδρύματα της πόλης.

