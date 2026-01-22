Κακοκαιρία μέχρι την Παρασκευή: Σε επιφυλακή Αιγαίο, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη και Αττική – Προειδοποίηση από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Νέα συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη (22.01.2026), η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία ανακοίνωσε ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, αλλά και την Αττική.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Πέμπτη παρατηρείται ύφεση των φαινομένων ακόμη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, ο καιρός παραμένει άστατος, με τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Για την Παρασκευή προβλέπεται συνέχιση της αστάθειας, με καταιγίδες να επηρεάζουν τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει ότι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των φαινομένων.

