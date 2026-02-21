Κακοκαιρία στη Λήμνο: Πλημμυρικά φαινόμενα στη Μύρινα και μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων ΒΙΝΤΕΟ

Έντονα προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Λήμνο, με ισχυρές βροχοπτώσεις να δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα και τις αρχές να καλούν τους κατοίκους σε αυξημένη προσοχή. Μήνυμα από το 112 ζητά περιορισμό μετακινήσεων έως την ύφεση των φαινομένων.

21 Φεβ. 2026 9:12
Pelop News

Σοβαρές επιπτώσεις άφησε η κακοκαιρία στη Λήμνο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε περιοχές της Μύρινας, με δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικά ρεύματα νερού. Το πρωί του Σαββάτου ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και σημεία όπου καταγράφονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερα προβλήματα σημειώθηκαν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας αλλά και κοντά στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στην περιοχή των ΚΤΕΛ, όπου η ένταση της βροχής προκάλεσε υπερχείλιση χειμάρρου και σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε γρήγορα, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν εικόνες που παρέπεμπαν σε «ποτάμι», με το νερό να καλύπτει δρόμους και να δυσχεραίνει τη λειτουργία καταστημάτων και υπηρεσιών.

Συνεργεία του δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα για την απομάκρυνση των νερών και τον καθαρισμό δρόμων και φρεατίων, ωστόσο η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη για αρκετή ώρα. Οι αρχές συνέστησαν ψυχραιμία και προσοχή μέχρι την πλήρη αποκλιμάκωση των φαινομένων.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις γύρω από την αντιπλημμυρική προστασία του νησιού, με κατοίκους και επαγγελματίες να ζητούν πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να αποφεύγονται ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον.

