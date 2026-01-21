Κακοκαιρία στην Αττική: Ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισού – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης η Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις και αυξημένη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς η στάθμη του Ιλισού καταγράφει άνοδο.

Κακοκαιρία στην Αττική: Ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισού - Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική
21 Ιαν. 2026 11:17
Pelop News

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη η Αττική, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης καταγράφονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια τις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα, η στάθμη του Ιλισός έχει αρχίσει να ανεβαίνει, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών, ενόψει της κορύφωσης της κακοκαιρίας.

Στο σημείο βρέθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νίκος Λαυράνος, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την κατάσταση. Μιλώντας στο Orange Press Agency, τόνισε ότι πέντε περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Αττικής, έχουν τεθεί από το πρωί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως ανέφερε, αναμένονται μεγάλα ύψη βροχών, τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής και αυξημένης ετοιμότητας. Όλο το πυροσβεστικό προσωπικό παραμένει σε επαγρύπνηση, ώστε να επέμβει άμεσα όπου χρειαστεί.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων και καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:27 Βανδαλισμοί στο Α. Πεπανός: «Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν τις ζημιές»
12:25 Το Καρναβάλι των Μικρών συναντά τον Αθλητισμό: Αθλητική Καρναβαλιάδα στην Πάτρα
12:19 Θεόδωρος Παπαθεοδώρου: «Mε απογοητεύει η χρήση βίας σε κάθε επίπεδο»
12:13 Τραμπ–Ερντογάν: Το παζάρι για Συρία και πετρέλαιο και το τίμημα που πληρώνουν οι Κούρδοι
12:05 Κοπή πίτας του Συλλόγου «Οι Γιαννιάδες» στη Δροσιά Τριταίας: Μήνυμα συνεργασίας για τα ορεινά χωριά ΦΩΤΟ
12:00 «Βάνδαλος» μαθητής, έκαψε σχολεία: Δικογραφία για εμπρησμό, κλοπη, φθορά και βία
12:00 Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Ζημιές στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου από τους θυελλώδεις ανέμους
11:49 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Σφοδρή κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους – Στο επίκεντρο Αττική, Αχαΐα και Αιγαίο
11:47 Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Νατσιός για αμβλώσεις και Καρυστιανού: «Η Νίκη είναι υπέρ της ζωής – ακολουθούμε αυτόνομη πορεία»
11:35 Αρκούδα εμφανίστηκε σε δρόμους χωριού της Κοζάνης – Έκπληξη για τους κατοίκους BINTEO
11:33 «Πράσινο φως» σε τρία Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης – 577,2 εκατ. ευρώ για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο
11:30 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Συνεχίζεται με σπουδαία παιχνίδια
11:28 Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα κατάρτισης έως 750 ευρώ
11:25 Μήνυμα 112 στη Βουλή εν μέσω ομιλίας Κόκκαλη – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Η μακαρονόπιτα της Αγυιάς ένωσε ξανά τη γειτονιά – Πάνω από 100 παρόντες στη βασιλόπιτα του Συλλόγου ΦΩΤΟ
11:21 Με απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο
11:17 Κακοκαιρία στην Αττική: Ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισού – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική
11:14 Λαγκάρντ: Αναγκαία η δομική προσαρμογή της Ευρώπης στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα
11:08 Με καθυστέρηση η αναχώρηση Μητσοτάκη για Νταβός λόγω κακοκαιρίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ