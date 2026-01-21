Κακοκαιρία στην Αττική: Ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισού – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη η Αττική, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης καταγράφονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια τις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα, η στάθμη του Ιλισός έχει αρχίσει να ανεβαίνει, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών, ενόψει της κορύφωσης της κακοκαιρίας.

Στο σημείο βρέθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νίκος Λαυράνος, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την κατάσταση. Μιλώντας στο Orange Press Agency, τόνισε ότι πέντε περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Αττικής, έχουν τεθεί από το πρωί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως ανέφερε, αναμένονται μεγάλα ύψη βροχών, τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής και αυξημένης ετοιμότητας. Όλο το πυροσβεστικό προσωπικό παραμένει σε επαγρύπνηση, ώστε να επέμβει άμεσα όπου χρειαστεί.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων και καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



