Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Προβλήματα στις πτήσεις, δεκάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ

Ισχυρές βροχοπτώσεις και άστατος καιρός οδήγησαν σε αναβολές προσγειώσεων και αναχωρήσεων στο τοπικό αεροδρόμιο.

28 Σεπ. 2025 19:16
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς με καθυστερήσεις και αναβολές πτήσεων το απόγευμα της Κυριακής, που προκάλεσε η κακοκαιρία, που πλήττει το νησί.

Ήπιο το «πέρασμα» της κακοκαιρίας από τη Δυτική Ελλάδα: Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν, ενώ οι αναχωρήσεις αναβλήθηκαν, αφήνοντας δεκάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στον χώρο του αεροσταθμού, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση για το πότε θα μπορέσει να επανέλθει ομαλά το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και αναμένεται να εκδώσουν νεότερες οδηγίες μόλις βελτιωθεί ο καιρός.

 
