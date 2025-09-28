Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Προβλήματα στις πτήσεις, δεκάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς με καθυστερήσεις και αναβολές πτήσεων το απόγευμα της Κυριακής, που προκάλεσε η κακοκαιρία, που πλήττει το νησί.

Ήπιο το «πέρασμα» της κακοκαιρίας από τη Δυτική Ελλάδα: Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν, ενώ οι αναχωρήσεις αναβλήθηκαν, αφήνοντας δεκάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στον χώρο του αεροσταθμού, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση για το πότε θα μπορέσει να επανέλθει ομαλά το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και αναμένεται να εκδώσουν νεότερες οδηγίες μόλις βελτιωθεί ο καιρός.

