Καλαμπάκος: «Κάναμε ένα βήμα, έχουμε ακόμα δρόμο»

Συγκρατημένος εμφανίστηκε μιλώντας στην «ΠτΔ» ο προπονητής του Απόλλωνα, Ντίνος Καλαμπάκος μετά το τέλος της 22ης αγωνιστικής της National 1 που φέρνει την ομάδα σε τροχιά play-offs.

Ο Έλληνας τεχνικός, τόνισε: «Κάναμε μια νίκη που είναι ένα μικρό βήμα για τα play-offs τα οποία μαθηματικά δεν τα έχουμε εξασφαλίσει, αλλά έχουμε αρκετές πιθανότητες να βρισκόμαστε μέσα.

Βέβαια, βλέπουμε όλες τις ομάδες να τα δίνουν όλα για βαθμούς και τίποτα δεν είναι σίγουρο, όποτε χρειάζεται να δώσουμε το 100% στα παιχνίδια που απομένουν για να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα.

Η ομάδα έχει δρόμο ακόμα για να βρει τον ρυθμό της, κάτι που εξαρτάται και από την επιστροφή των τραυματιών, όμως θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».

