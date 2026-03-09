Καλαμπάκος: «Κάναμε ένα βήμα, έχουμε ακόμα δρόμο»

Καλαμπάκος: «Κάναμε ένα βήμα, έχουμε ακόμα δρόμο»
09 Μαρ. 2026 20:22
Pelop News

Συγκρατημένος εμφανίστηκε μιλώντας στην «ΠτΔ» ο προπονητής του Απόλλωνα, Ντίνος Καλαμπάκος μετά το τέλος της 22ης αγωνιστικής της National 1 που φέρνει την ομάδα σε τροχιά play-offs.

Ο Έλληνας τεχνικός, τόνισε: «Κάναμε μια νίκη που είναι ένα μικρό βήμα για τα play-offs τα οποία μαθηματικά δεν τα έχουμε εξασφαλίσει, αλλά έχουμε αρκετές πιθανότητες να βρισκόμαστε μέσα.
Βέβαια, βλέπουμε όλες τις ομάδες να τα δίνουν όλα για βαθμούς και τίποτα δεν είναι σίγουρο, όποτε χρειάζεται να δώσουμε το 100% στα παιχνίδια που απομένουν για να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα.

Η ομάδα έχει δρόμο ακόμα για να βρει τον ρυθμό της, κάτι που εξαρτάται και από την επιστροφή των τραυματιών, όμως θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:37 Ελβετία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε καταβολή αποζημσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά
21:34 Δολοφονική επίθεση: Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
21:23 Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα
21:16 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης: Θα εκτοξεύουμε πυραύλους με κεφαλές άνω του ενός τόνου
21:06 «Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»-«Δεν είμαι δολοφόνος, έχω βιώσει bullying», ένταση στην απολογία του ο μητροκτόνος της Λάρισας
20:55 Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα
20:47 Πάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή
20:40 Δήμος Ερυμάνθου: Οι απαντήσεις στον Κανελλόπουλο για Σφαγεία, Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικά
20:34 Πάρτι στο Αγρίνιο με ανατροπή για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού
20:30 Ηράκλειο: Χειροπέδες σε έναν 40χρονο για βεγγαλικά
20:24 Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών έβαλε στοπ στον Αρη
20:22 Καλαμπάκος: «Κάναμε ένα βήμα, έχουμε ακόμα δρόμο»
20:16 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Που εκτινάσσεται η ΝΔ 2,5 μονάδων, το 56,6% «βλέπει» τρίτη θητεία Μητσοτάκη
20:07 Κένυα: Τουλάχιστον 42 νεκροί από πλημμύρες, εκκενώθηκε το Εθνικό Πάρκο Μασάι Μάρα, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Κάποτε οι Χριστιανοί, τώρα οι Μουσουλμάνοι
19:55 1.300 πρόσφυγες στην Κρήτη μέσα σε λίγα 24ωρα
19:50 Τέλος ο Σεγκούρα από τον Προμηθέα
19:43 Οι G7 δεν απελευθερώνουν αποθέματα πετρελαίου, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι
19:42 Τι καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCΟ για την άνοδο της ΝΔ
19:40 Γιατί καθυστερεί ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ