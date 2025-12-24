Κάλαντα και γιορτινές μελωδίες στο Προεδρικό Μέγαρο για τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Με παραδοσιακά κάλαντα από όλη την Ελλάδα και τον Πόντο, μουσική και παιδικές φωνές πλημμύρισε το Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε συλλόγους, μαθητές και εκπροσώπους φορέων για τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Κάλαντα και γιορτινές μελωδίες στο Προεδρικό Μέγαρο για τον Κωνσταντίνο Τασούλα
24 Δεκ. 2025 13:13
Pelop News

Μελωδίες και παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και τον Πόντο άκουσαν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου.

Όπως κάθε χρόνο, η τελετή ξεκίνησε με τη Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ακολούθησε η Προεδρική Φρουρά, που έψαλε τα παραδοσιακά κάλαντα και αντάλλαξε ευχές για υγεία και ευημερία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια, κάλαντα και παραδοσιακοί χοροί παρουσιάστηκαν από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ιωαννιτών, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Αθηνών, τη χορωδία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και από μαθητές και μαθήτριες του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, δίνοντας ιδιαίτερο παλμό στη γιορτινή εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντάλλαξε ευχές με μικρούς και μεγάλους, ευχαρίστησε δημοσιογράφους, φωτογράφους, τεχνικούς και το προσωπικό της Προεδρίας για την παρουσία και τη συνεργασία τους, και ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές με υγεία και κάθε καλό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
