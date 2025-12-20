Κάλαντα με καταιγίδες και νοτιάδες: Άστατος ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα, από τη Δυτική Ελλάδα ξεκινά η κακοκαιρία τύπου “Π”

Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές, καταιγίδες, νοτιάδες και χιόνια στα ορεινά φέρνει ο καιρός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ενώ η εικόνα των Χριστουγέννων παραμένει ακόμη «ρευστή».

20 Δεκ. 2025 13:24
Pelop News

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού προαναγγέλλει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνοντας λόγο για «κάλαντα με καιρό τύπου Π», καθώς από το Σάββατο λέμε αντίο στις ηλιόλουστες ημέρες και μπαίνουμε σε περίοδο έντονης αστάθειας.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, οι επόμενες ημέρες θα θυμίζουν περισσότερο προχωρημένο φθινόπωρο, με αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Από την Τρίτη, νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τα δυτικά αναμένεται να φέρει καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις πιο επικίνδυνες περιοχές να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα, στη βόρεια χώρα και στο ανατολικό Αιγαίο.

Χιόνια στα ορεινά – Σταθερές θερμοκρασίες

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και σε αρκετά χιονοδρομικά κέντρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, γεγονός που δεν θα επιτρέψει αξιόλογη πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός των Χριστουγέννων, όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη, καθώς υπάρχει απόκλιση στα προγνωστικά μοντέλα. Ωστόσο, η γενική τάση δείχνει άστατο σκηνικό καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, με πιθανή ενίσχυση του κρύου προς την Πρωτοχρονιά.

Ο καιρός σήμερα

Στη δυτική και βόρεια χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ στα ανατολικά και νότια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 12–14 βαθμούς στα βόρεια και τους 15–19 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

Κυριακή: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Δευτέρα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, ανατολική χώρα και νησιά.

Τρίτη – Τετάρτη: Γενικευμένη αστάθεια με βροχές, καταιγίδες – τοπικά ισχυρές στα δυτικά – και χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Η εικόνα δείχνει ότι ο καιρός των γιορτών θα κινηθεί σε άστατους ρυθμούς, με τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία να κρίνονται καθοριστικά για το τελικό σκηνικό των Χριστουγέννων.

