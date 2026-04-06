Κάλεσμα για άμεση καταβολή του δώρου Πάσχα από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας

Καταγγελίες για εργοδοτικές αυθαιρεσίες και προειδοποιήσεις για ποινικές ευθύνες

06 Απρ. 2026 17:06
Σε δυναμικό τόνο, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καλεί τους εργοδότες να προχωρήσουν στην καταβολή του δώρου Πάσχα στο ακέραιο και χωρίς καθυστερήσεις, καταγγέλλοντας παράλληλα φαινόμενα παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η προθεσμία για την καταβολή του δώρου λήγει τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 και αφορά όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης. Το δώρο, τονίζεται, πρέπει να καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και όχι με κουπόνια ή άλλες παροχές.

Το Εργατικό Κέντρο υπογραμμίζει ότι η μη καταβολή του δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει την αυτόφωρη διαδικασία για τους εργοδότες, ενώ κάνει λόγο για αυξανόμενα περιστατικά άρνησης πληρωμής ή ακόμη και απαίτησης επιστροφής του ποσού από εργαζόμενους.

Στην ανακοίνωση γίνεται ευρύτερη αναφορά στην κατάσταση της αγοράς εργασίας, με αιχμές για συμπίεση μισθών και περιορισμό συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ενώ επισημαίνεται ότι τα δώρα και τα επιδόματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μισθού και δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Παράλληλα, καλούνται οι εργαζόμενοι να καταγγέλλουν κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία και να έρχονται σε επικοινωνία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας.

Η διοίκηση του φορέα τονίζει ότι η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί συλλογική ευθύνη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για τους εργαζόμενους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:23 Πάτρα – σπιράλ: Ασύλληπτη προπαγάνδα στα Δελτία Τύπου του Δήμου
17:20 Ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη η σειρά των play-offs του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014
17:10 Τροχαίο με θύμα ανήλικο, το παιδί παρασύρθηκε από διανομέα στην Καλλιθέα
17:06 Κάλεσμα για άμεση καταβολή του δώρου Πάσχα από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας
16:56 Ανάλυση συγκεντρωτικών δημοσκοπήσεων της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Τι θα γινόταν αν είχαμε αύριο εκλογές;
16:48 Νέες φωτογραφίες από τα Τέμπη στο φως – Καταγγελίες για αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας
16:40 Γερμανία: Βρέθηκε ραδιενεργό δηλητήριο «πολώνιο 210» κατά τη διάρκεια πασχαλινού παιχνιδιού
16:32 Αιγιάλεια: Τι φταίει και η δημοτική Αρχή ταλανίζεται από εμφυλίους; – Πρώην δήμαρχοι ρίχνουν «φως»
16:31 Τότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι Προμηθέας 2014 – Απόλλων
16:24 Καρεμπέ μετά το Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ»
16:16 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο εφοριακοί για «φακελάκια» και εξυπηρετήσεις σε επιχειρήσεις
16:08 Ηράκλειο: Συνελήφθη ο 17χρονος για τον βιασμό ανήλικης, βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο κινητό του
16:00 ΝΔ: Γρίφος τα ψηφοδέλτια… – Οι κρούσεις που έχουν γίνει στην Αχαΐα
15:52 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη των δραπετών στο Θέρμο
15:44 Με μεγάλη επιτυχία η ενημέρωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πράξη
15:36 Σύλληψη άνδρα στην Πάτρα με μαχαίρι 32 εκατοστών
15:28 Δικογραφία σε βάρος δύο καταστηματαρχών στο Αγρίνιο για κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικη
15:20 Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε νεαρός που παρακολουθούσε δύο μήνες την πρώην του και την παρακαλούσε να τα ξαναβρούν
15:12 Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία τον Μάρτιο, αυξήθηκαν όμως τα θανατηφόρα
15:04 Καμπάνια του Επιμελητηρίου με τον Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Ν. Αχαΐας: «Βλέπουμε καθαρά. Επιλέγουμε σωστά»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
