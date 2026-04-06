Κάλεσμα για άμεση καταβολή του δώρου Πάσχα από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας

Σε δυναμικό τόνο, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καλεί τους εργοδότες να προχωρήσουν στην καταβολή του δώρου Πάσχα στο ακέραιο και χωρίς καθυστερήσεις, καταγγέλλοντας παράλληλα φαινόμενα παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η προθεσμία για την καταβολή του δώρου λήγει τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 και αφορά όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης. Το δώρο, τονίζεται, πρέπει να καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και όχι με κουπόνια ή άλλες παροχές.

Το Εργατικό Κέντρο υπογραμμίζει ότι η μη καταβολή του δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει την αυτόφωρη διαδικασία για τους εργοδότες, ενώ κάνει λόγο για αυξανόμενα περιστατικά άρνησης πληρωμής ή ακόμη και απαίτησης επιστροφής του ποσού από εργαζόμενους.

Στην ανακοίνωση γίνεται ευρύτερη αναφορά στην κατάσταση της αγοράς εργασίας, με αιχμές για συμπίεση μισθών και περιορισμό συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ενώ επισημαίνεται ότι τα δώρα και τα επιδόματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μισθού και δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Παράλληλα, καλούνται οι εργαζόμενοι να καταγγέλλουν κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία και να έρχονται σε επικοινωνία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας.

Η διοίκηση του φορέα τονίζει ότι η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί συλλογική ευθύνη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για τους εργαζόμενους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



