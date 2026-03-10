Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο

Ανοικτό κάλεσμα για οργάνωση και συμμετοχή απευθύνει στην Πάτρα η οργάνωση «Ρουβίκωνας», ανακοινώνοντας εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στον Επίκεντρο+ Πολυχώρος.

Σύμφωνα με το σχετικό κάλεσμα που απηύθυνε μέσω facebook το γνωστό στέλεχος με πλούσια ακτιβιστική δράση Γιώργος Καλαϊτζίδης, η εκδήλωση θα διεξαχθεί από τις 11:00 έως τις 19:00 στον χώρο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Διονυσίου και Νόρμαν, με στόχο –όπως αναφέρεται– τη δημιουργία πυρήνα της οργάνωσης στην πόλη.

Αναφορές σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα

Στο κείμενο του καλέσματος, η οργάνωση αναφέρεται σε μια σειρά από κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, κάνοντας λόγο για διεθνείς συγκρούσεις, κοινωνικές ανισότητες, εργασιακά δικαιώματα και περιστατικά εργατικών ατυχημάτων.

Παράλληλα γίνεται αναφορά και στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σημειώνοντας ότι «οι 57 νεκροί ζητούν ακόμη δικαίωση».

Επιπλέον, στο κείμενο επισημαίνονται ζητήματα που –κατά την οργάνωση– αφορούν τον φασισμό, τη μεταναστευτική κρίση, τις εργασιακές συνθήκες και το κόστος ζωής.

«Ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση»

Όπως αναφέρεται στο κάλεσμα, ο Ρουβίκωνας υποστηρίζει ότι η απάντηση στα προβλήματα που περιγράφονται είναι η συλλογική οργάνωση και η κοινωνική δράση. «Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση. Η απάντηση είναι η αντίσταση και ο αγώνας», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο κείμενο.

Παράλληλα γίνεται ειδική αναφορά στην Πάτρα ως μια πόλη με ιστορία κοινωνικών και εργατικών αγώνων, ενώ υπογραμμίζεται ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να υπάρξει συμμετοχή πολιτών που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το σύνθημα: «Οργάνωση – Σχέδιο – Αγώνας».

