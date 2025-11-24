Καλλιάνος: «Δεν χρειάζεται πανικός για τον καιρό, απλά εγρήγορση»

Το γεγονός ότι η νέα μεταβολή του καιρού ενδέχεται να χτυπήσει περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία τις προηγούμενες ημέρες προκαλεί προβληματισμό.

24 Νοέ. 2025 16:12
Την οπτική του για την νέα μεταβολή του καιρού παρουσίασε ο Γιάννης Καλλιάνος, μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Facebook.

Ειδικότερα, συνέστησε να μην υπάρχει πανικός, αλλά αυξημένη εγρήγορση, για τα φαινόμενα που θα κάνουν την εμφάνισή τους και για τα οποία η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, με την Πολιτική Προστασία να κάνει συστάσεις στους πολίτες και τους καλεί να είναι προσεκτικοί μέχρι και το Σάββατο.

Το νέο βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία θα επηρεάσει κυρίως το δυτικό τμήμα της χώρας, ενώ κατά την μετατόπισή του ανατολικά την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, το γεγονός ότι η νέα μεταβολή του καιρού ενδέχεται να χτυπήσει περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία τις προηγούμενες ημέρες προκαλεί προβληματισμό.

Τέλος, ο μετεωρολόγος παραθέτει κι έναν χάρτη με τις περιοχές που αναμένεται να βρέξει περισσότερο τις επόμενες μέρες.

