Καματερό: Σύλληψη 21χρονου για αρπαγή και εκβίαση

Στη σύλληψη ενός 21χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τις πρωινές ώρες της 31ης Δεκεμβρίου 2025 στο Καματερό, στο πλαίσιο υπόθεσης αρπαγής και εκβίασης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή, εκβίαση, παράνομη κατακράτηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο φερόμενοι συνεργοί του.

Διαβάστε επίσης: Γιος έστειλε τον πατέρα του στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου, όταν 40χρονος μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανάβυσσο, προκειμένου να συναντηθεί με τον 21χρονο για την επίλυση οικονομικών διαφορών. Κατά τη συνάντηση, ο κατηγορούμενος και οι συνεργοί του φέρονται να απείλησαν και να χτύπησαν το θύμα, αναγκάζοντάς το στη συνέχεια να επιβιβαστεί σε ενοικιαζόμενο όχημα.

Ακολούθως, ο 21χρονος μετέφερε τον 40χρονο στην οικία του στο Καματερό, όπου τον κλείδωσε σε δωμάτιο παρά τη θέλησή του. Μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Κατά την έρευνα στην κατοχή και την οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταλλικό ρόπαλο, μεταλλική ράβδος τύπου «γκλοπ», καθώς και ο ρουχισμός που φέρεται να φορούσε κατά την τέλεση των πράξεων. Το όχημα του θύματος, το οποίο είχε αφαιρεθεί, αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Ο 21χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



