Ο Καναδάς προσκλήθηκε για πρώτη φορά να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, σηματοδοτώντας μια νέα φάση προσέγγισης ανάμεσα στην Ευρώπη και την Οτάβα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα πάρει μέρος στη σύνοδο της ΕΠΚ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αρμενία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Μαζί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ο Κόστα απηύθυνε πρόσκληση στον Κάρνεϊ να συμμετάσχει στη σύνοδο, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Γερεβάν. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 48 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν προσκληθεί στην όγδοη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ενώ ο πρωθυπουργός του Καναδά θα συμμετάσχει ως προσκεκλημένος.

Together with @NikolPashinyan, I have invited @MarkJCarney to participate as a guest in the next Summit of the European Political Community, in Yerevan. It is the first time a non-European country takes part in the EPC. Europe and Canada are more than just like-minded… — António Costa (@eucopresident) April 28, 2026

Πρώτη φορά μη ευρωπαϊκή χώρα στην ΕΠΚ

Η συμμετοχή του Καναδά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια μη ευρωπαϊκή χώρα θα λάβει μέρος σε συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Η ΕΠΚ είναι ένα άτυπο φόρουμ που συγκεντρώνει δύο φορές τον χρόνο τους ηγέτες σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών, είτε είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, με εξαίρεση τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Στόχος της είναι να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η όγδοη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2026 στο Γερεβάν, με σύνθημα «Οικοδομώντας το Μέλλον: Ενότητα και Σταθερότητα στην Ευρώπη». Η συνάντηση θα συμπροεδρεύεται από τον Αντόνιο Κόστα και τον Νικόλ Πασινιάν.

PM Mark Carney invited to join European leaders summit in Armenia https://t.co/kVo55pU4F8 — CTV News (@CTVNews) April 28, 2026

Το μήνυμα Κόστα για Ευρώπη και Καναδά

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι κάτι περισσότερο από απλοί εταίροι με κοινές αντιλήψεις.

Όπως ανέφερε, μαζί οικοδομούν μια παγκόσμια συμμαχία για την υπεράσπιση της ειρήνης, της κοινής ευημερίας και της πολυμερούς συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τον πολιτικό συμβολισμό της πρόσκλησης προς τον Καναδά.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη δυναμική προσέγγισης ανάμεσα στον Καναδά και τους Ευρωπαίους συμμάχους του, ιδιαίτερα σε τομείς όπως το εμπόριο, η άμυνα και η διεθνής συνεργασία.

Προσέγγιση με φόντο τις πιέσεις Τραμπ

Η πρόσκληση προς τον Μαρκ Κάρνεϊ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ευρώπη και Καναδάς επιχειρούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, απέναντι στις πιέσεις και τις επιθέσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην αρχή του έτους, ο Καναδός πρωθυπουργός είχε απευθύνει κάλεσμα στις λεγόμενες «μεσαίες δυνάμεις», όπως ο Καναδάς και οι ευρωπαϊκές χώρες, να συνεργαστούν στενότερα απέναντι στις ηγεμονικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τις παγκόσμιες ισορροπίες.

Η συμμετοχή του Καναδά στη σύνοδο της ΕΠΚ εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και δείχνει ότι η Ευρώπη επιδιώκει να διευρύνει τις στρατηγικές της συνεργασίες πέρα από τα στενά γεωγραφικά της όρια.

Η σύνοδος στο Γερεβάν θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κινητικότητας, με τους ηγέτες να συζητούν τρόπους στενότερης συνεργασίας, ενίσχυσης της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, βελτίωσης της συνδεσιμότητας και ενδυνάμωσης της οικονομικής και ενεργειακής ασφάλειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



