Κανέλλη για Κοβέσι και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ήρθε το καθαρτήριο πυρ» – Αιχμές για κονδύλια και ΚΑΠ ΒΙΝΤΕΟ

Με έντονα επικριτική διάθεση τοποθετήθηκε η Λιάνα Κανέλλη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Action24. Η βουλευτής του ΚΚΕ επιχείρησε να αποδομήσει την εικόνα της Ευρωπαίας εισαγγελέα ως προσώπου που φέρνει θεσμική κάθαρση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ήρθε και το καθαρτήριο πυρ που λέγεται Κοβέσι».

Στην ίδια παρέμβαση υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αποκοπεί από το ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής και των αποφάσεων για τη διανομή των κονδυλίων. Όπως είπε, η παρέμβαση της Κοβέσι αξιοποιείται με τρόπο που παρουσιάζει την Ελλάδα ως χώρα «ρουσφετολογικοδιεφθαρμένη», ώστε να δικαιολογηθούν περικοπές αγροτικών πόρων που, κατά την εκτίμησή της, μπορούν στη συνέχεια να κατευθυνθούν αλλού, ακόμη και σε πολεμικές δαπάνες. Η συγκεκριμένη φράση αποδίδεται στις σημερινές δηλώσεις της, όπως καταγράφηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα και αποσπάσματα της εκπομπής.

Η ίδια άφησε σαφείς αιχμές και για την ουσία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «υπάρχει δυσωδία», αλλά προσθέτοντας ότι το πρόβλημα βρίσκεται βαθύτερα, στην ίδια την Κοινή Αγροτική Πολιτική και στον τρόπο με τον οποίο αυτή έχει λειτουργήσει διαχρονικά. Με αυτή τη γραμμή, το ΚΚΕ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τις επιμέρους δικογραφίες και τα πρόσωπα στη δομή του ίδιου του συστήματος επιδοτήσεων.

Η Κανέλλη υποστήριξε ακόμη ότι έχει εδραιωθεί η αντίληψη πως όλα είναι ρουσφέτι, προσθέτοντας πως δεν μπορεί κανείς να εκπλήσσεται με την έκταση των αποκαλύψεων. Χρησιμοποίησε μάλιστα μια πολιτική αναφορά με ιστορικό συμβολισμό, λέγοντας ότι σήμερα «μετράμε δικογραφίες με τον ίδιο τρόπο που μετράγαμε πακέτα Ντελόρ», θέλοντας να δείξει ότι το φαινόμενο δεν είναι συγκυριακό αλλά συνδεδεμένο με δεκαετίες διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων.

Η παρέμβαση της βουλευτού του ΚΚΕ έρχεται σε μια στιγμή που η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης, με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να έχει ήδη φτάσει στη Βουλή και την Επιτροπή Δεοντολογίας να ετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα σχετικά με τους 11 βουλευτές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι δηλώσεις της Κανέλλη δίνουν μια πιο συνολική, αντισυστημική και ευρωκριτική ανάγνωση της υπόθεσης, διαφορετική από την κυρίαρχη γραμμή περί αποκλειστικά ποινικών και θεσμικών ευθυνών.





