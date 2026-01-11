Κανονικά το παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος

Κανονικά θα διεξαχθεί το παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος.

Η νησιωτική ομάδα δεν κατάφερε να ταξιδέψει το Σάββατο (10/1) λόγω των σφοδρών ανέμων, όμως την Κυριακή το πρωί (11/1) η αποστολή αναχώρησε από το λιμάνι μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου.

Τούτο σημαίνει πως η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15.00, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλοςς, συμπεριέλαβε στην αποστολή όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα (Συνοδινός, Μούλας, Ξηνταρόπουλος, Ορτέντζιος) με τους δ’υο πρώτους να ξεκινούν εκτός απροόπτου στο βασικό σχήμα.



