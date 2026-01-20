Καραχάλιος για Καρυστιανού: Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου

Ευθείες βολές από Νίκο Καραχάλιο κατά της Μαρίας Καρυστιανού με φόντο αμβλώσεις.

20 Ιαν. 2026 10:56
Νέα αιχμηρή τοποθέτηση του Νίκου Καραχάλιου κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Μιλώντας το  πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΙ, χαρακτήρισε ως επιστροφή της Μαρίας Καρυστιανού στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις»,τη δήλωσή της για τις αμβλώσεις, η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Καρυστιανού: «Σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεων για τις αμβλώσεις

«Η Μαρία Καρυστιανού είναι μια υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου γυναίκα, που μεγάλωσε σε συντηρητικό περιβάλλον και περιβάλλεται από πρόσωπα που είναι ακραία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραχάλιος και συνέχισε: «Στενός της συνεργάτης άνοιξε το θέμα επαναποινικοποίησης της μοιχείας».

«Η κ. Καρυστιανού ταυτίζεται με τα πιο ακραία κομμάτια. Όσα είπε για τις αμβλώσεις είναι αναχρονισμός, διχάζει για άλλη μια φορά. Πρώτα δίχασε την οικογένειά της, μετά το σύλλογο για τα Τέμπη και τους συγγενείς. Ενώ υπάρχουν ζητήματα για να κάνει αντιπολίτευση, βάζει θέματα που δεν απασχολούν την κυβέρνηση και την κοινωνία. Είτε δεν αντιλαμβάνεται τι λέει είτε το κάνει για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία», είπε.

Σε άλλο σημείο, ο Νίκος Καραχάλιος είπε: «Όταν μου ζήτησε να βοηθήσω, το έκανε ως πρόεδρος του συλλόγου των Τεμπών. Όταν αντιλήφθηκα ότι ζητούσε τη βοήθειά μου ως πολιτικός, της το έβαλα ως κόκκινη γραμμή και γι’ αυτό χωρίσαμε».

Όπως υποστήριξε, η κ. Καρυστιανού άλλαξε συμπεριφορά «γιατί μπήκε πάνω από όλα η προσωπική της φιλοδοξία». «Όταν δεν μπορείς να κουμαντάρεις ένα σύλλογο με ένα μικρό ταμείο σε σχέση με τα 200 δισ. του ΑΕΠ της κυβέρνησης, πώς θα το κάνεις; Η κυρία Καρυστιανού από την πρώτη στιγμή που ελέγχθηκε έπρεπε να είναι καθαρή γιατί αυτά τα λεφτά είναι ιερά», κατέληξε ο Νίκος Καραχάλιος.

Τέλος, με φόντο τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού η οποία είχε δηλώσει ότι ο κύριος Καραχάλιος «χρειάζεται ψυχίατρο» ο ίδιος απάντησε: «Προσέφυγα στον Ιατρικό Σύλλογο κατά της Μ. Καρυστιανού. Όταν το λέει μια γιατρός που έχει 80 % αναγνωρισιμότητα, μια γιατρός έχει άλλη βαρύτητα γιατί είπε τη λέξη “ειλικρινά”», δήλωσε.

