Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία άτομα με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου -δηλαδή ξαφνικής διακοπής της καρδιακής λειτουργίας. Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal, βασίστηκε στην ανάλυση των δεδομένων ολόκληρου του πληθυσμού της Δανίας για το έτος 2010 και φωτίζει τη στενή σχέση ανάμεσα στον διαβήτη και τα θανατηφόρα καρδιακά συμβάματα.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον Δρ. Tobias Skjelbred από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης (Rigshospitalet), εξέτασε 54.028 θανάτους που σημειώθηκαν στη χώρα εκείνο το έτος. Από αυτούς, 6.862 χαρακτηρίστηκαν ως αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι, μετά από αξιολόγηση πιστοποιητικών θανάτου, ιατρικών φακέλων και εκθέσεων νεκροψίας. Όταν τα δεδομένα συνδυάστηκαν με πληροφορίες σχετικά με το ποιοι πολίτες είχαν διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ο κίνδυνος αιφνίδιου καρδιακού θανάτου ήταν 3,7 φορές υψηλότερος για όσους είχαν διαβήτη τύπου 1 και 6,5 φορές υψηλότερος για όσους είχαν διαβήτη τύπου 2, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Το εύρημα που ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς αφορά τους νεότερους ενήλικες. Οι άνθρωποι κάτω των 50 ετών που ζουν με διαβήτη είχαν περίπου επταπλάσιο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε σχέση με συνομηλίκους τους χωρίς τη νόσο, μια αξιοσημείωτη αναλογία, δεδομένου ότι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι γενικά σπάνιος σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Hanno Tan από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ τόνισε ότι η επίπτωση ήταν υψηλότερη στην ηλικιακή ομάδα 30-40 ετών για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 (22,7) και στην ομάδα 40-50 ετών για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 (6).

Μειωμένο προσδόκιμο ζωής

Παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει τον σημαντικό αντίκτυπο του διαβήτη στο προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με τα ευρήματα:

τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 ζουν κατά μέσο όρο 14,2 χρόνια λιγότερο, ενώ

τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 ζουν 7,9 χρόνια λιγότερο.

Από αυτή τη μείωση, ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος ευθυνόταν για:

3,4 χαμένα χρόνια στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 1,

2,7 χαμένα χρόνια στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Skjelbred, τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι «ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με διαβήτη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και πως έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μειωμένη διάρκεια ζωής τους».

Ο διαβήτης φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου μέσω πολλαπλών μηχανισμών: αυξημένης πιθανότητας καρδιοπάθειας, αρρυθμιών μέσω των υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα και νευροπάθειας. Παρά ταύτα, επειδή η μελέτη ήταν παρατηρητική, δεν μπορεί να αποδείξει αιτιώδη σχέση, αλλά μόνο ισχυρή συσχέτιση.

Νέες τεχνολογίες και σύγχρονες θεραπείες

Ένας σημαντικός περιορισμός της μελέτης είναι ότι τα δεδομένα προέρχονται από το 2010, πριν από τη γενικευμένη χρήση πιο σύγχρονων αντιδιαβητικών θεραπειών, όπως οι αναστολείς SGLT2 και οι αγωνιστές GLP-1. Τα εν λόγω φάρμακα ενδέχεται να έχουν μειώσει τον κίνδυνο τα τελευταία χρόνια, βοηθώντας τους ανθρώπους να ελέγχουν καλύτερα το σάκχαρό τους, και (είναι πιθανό) η σημερινή κατάσταση να έχει βελτιωθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Δρ. Tan, νέες τεχνολογίες, όπως «έξυπνα» ρολόγια και άλλες φορητές συσκευές που ανιχνεύουν την καρδιακή ανακοπή και ειδοποιούν αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θεωρούνται ελπιδοφόρες. «Τέτοιες λύσεις ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1, επειδή το ποσοστό των περιστατικών καρδιακής ανακοπής χωρίς μάρτυρα είναι υψηλότερο σε αυτούς τους ασθενείς, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό».

Συμπέρασμα

Η μελέτη καταδεικνύει ότι ο διαβήτης τύπου 1 και 2 συσχετίζεται με ουσιαστικά αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και με μείωση του προσδόκιμου ζωής, ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Παρότι οι νεότερες θεραπείες πιθανόν έχουν βελτιώσει τη σημερινή εικόνα, τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της προσεκτικής παρακολούθησης της καρδιαγγειακής υγείας και της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνο-ιατρικών παρεμβάσεων.

Η μελέτη με μια ματιά

6.862 αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι σε σύνολο 54.028 θανάτων

3,7 υψηλότερος κίνδυνος για διαβήτη τύπου 1 και 6,5 για διαβήτη τύπου 2

7 υψηλότερος κίνδυνος σε άτομα κάτω των 50 ετών

14,2 και 7,9 χρόνια μικρότερο προσδόκιμο ζωής (τύπου 1 και 2, αντίστοιχα)

3,4 και 2,7 χρόνια ζωής που χάνονται λόγω αιφνίδιου θανάτου (τύπου 1 και 2, αντίστοιχα)

Υψηλότερη επίπτωση: Τύπου 1, ηλικίες 30-40 και Τύπου 2, ηλικίες 40-50

