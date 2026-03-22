Καρδίτσα: Προσαγωγή ενός ατόμου για τη δολοφονία του 51χρονου, τι εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Μία προσαγωγή έχει πραγματοποιήσει η Αστυνομία στην Καρδίτσα στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός με πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος και τα χέρια, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026, στην είσοδο κατοικίας στη συνοικία Καμινάδων.

Ο προσαχθείς είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου βρέθηκε το θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο άνδρας φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος απουσίαζε από την οικία και ότι την είχε παραχωρήσει χθες το βράδυ στον Γιώργο Τσιτόγλου. Ο τραγουδιστής μετέβη εκεί μαζί με μία γυναίκα και δύο ακόμη άτομα. Ο προσαχθείς υποστήριξε ότι τα δύο αυτά άτομα ήταν αυτά που επιτέθηκαν με μαχαίρι στον 51χρονο.

Από την πλευρά της, η γυναίκα που συνόδευε τον τραγουδιστή κατέθεσε σύμφωνα με την ΕΡΤ ότι δύο άνδρες περίμεναν τον Τσιτόγλου έξω από την είσοδο του σπιτιού και εκείνοι τον μαχαίρωσαν.

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν μαρτυρίες, καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Εξετάζεται ιδιαίτερα βίντεο στο οποίο απεικονίζονται δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο του εγκλήματος, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η έρευνα συνεχίζεται υπό τον συντονισμό της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καρδίτσας.

