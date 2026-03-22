Καρδίτσα: Προσαγωγή ενός ατόμου για τη δολοφονία του 51χρονου, τι εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο 51χρονος δημοφιλής τραγουδιστής δολοφονήθηκε με μαχαίρι στην είσοδο σπιτιού στους Καμινάδες

22 Μαρ. 2026 19:14
Pelop News

Μία προσαγωγή έχει πραγματοποιήσει η Αστυνομία στην Καρδίτσα στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός με πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος και τα χέρια, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026, στην είσοδο κατοικίας στη συνοικία Καμινάδων.

Διαβάστε επίσης: Μαχαίρωσαν τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, η ΕΛΑΣ αναζητά τους δράστες

Ο προσαχθείς είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου βρέθηκε το θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο άνδρας φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος απουσίαζε από την οικία και ότι την είχε παραχωρήσει χθες το βράδυ στον Γιώργο Τσιτόγλου. Ο τραγουδιστής μετέβη εκεί μαζί με μία γυναίκα και δύο ακόμη άτομα. Ο προσαχθείς υποστήριξε ότι τα δύο αυτά άτομα ήταν αυτά που επιτέθηκαν με μαχαίρι στον 51χρονο.

Από την πλευρά της, η γυναίκα που συνόδευε τον τραγουδιστή κατέθεσε σύμφωνα με την ΕΡΤ ότι δύο άνδρες περίμεναν τον Τσιτόγλου έξω από την είσοδο του σπιτιού και εκείνοι τον μαχαίρωσαν.

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν μαρτυρίες, καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Εξετάζεται ιδιαίτερα βίντεο στο οποίο απεικονίζονται δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο του εγκλήματος, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η έρευνα συνεχίζεται υπό τον συντονισμό της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καρδίτσας.

21:25 Πάτρα: Χωρίς Προαστιακό αύριο Δευτέρα, δείτε το λόγο
21:17 Δίκη για Τέμπη: Πρεμιέρα στη Λάρισα υπό δρακόντεια μέτρα – «Φρούριο» το Γαιόπολις
21:10 ΚΚΕ: Με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο
21:03 Νέα γενιά «Εξοικονομώ»: Διεύρυνση των προγραμμάτων για 340.000 νοικοκυριά
20:58 Κομβική για τη ΝΕΠ η Μιχαλάτου: «Εχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά και αυτοπεποίθηση»
20:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις»
20:48 Φαίη Σκορδά: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η ανατροπή
20:40 Πετρέλαιο: Προ των πυλών νέα άνοδος τιμών
20:33 Δημοτικό Θέατρο Πάτρας: Το «δικό» μας φάντασμα της Όπερας – Ιστορίες που «παγώνουν» το αίμα… ΦΩΤΟ
20:25 Σοκ στην Καρδίτσα: Ένας 17χρονος και ένας 18χρονος σκότωσαν τον τραγουδιστή Τσιτόγλου για ναρκωτικά ΝΕΟΤΕΡΑ
20:20 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Οι τρεις καταγγελίες-«κλειδιά» και οι βαριές κακουργηματικές διώξεις
20:14 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τη Δόξα Πύρρου και τώρα… ΑΕ Βαρθολομιού
20:13 Στο Χιούστον ο Παπασταύρου: Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για επιτάχυνση υλοποίησης συμφωνιών υδρογονανθράκων
20:08 Ψυχάρα η Παναχαϊκή, το 1-1 με Γαργαλιάνους και όλ ανοικτά στα πλέι-οφ
20:04 Έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου κοντά στη Ρώμη: Κατέρρευσε πολυκατοικία, δύο ηλικιωμένοι σοβαρά τραυματίες
20:04 Το 10-0 που έγραψε ιστορία και έχει εξήγηση
20:01 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Διπλό ο Κεφαλληνιακός, η ΑΓΕΖ νίκη με 20-0 ά.α.
19:53 Η «Νίκη» στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
19:45 Παπαρίζου: Το παρασκήνιο γύρω από τις πληροφορίες για την υγεία της
19:37 Αθήνα: Έξι συλλήψεις για κλοπές από καταστήματα στο κέντρο, μεταξύ τους ανήλικοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
