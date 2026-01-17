«Καρδούλα» Γεωργιάδη σε ασθενή στο «Γεννηματάς» – Το σχόλιο για Κωνσταντοπούλου και η κόντρα με τους συνδικαλιστές

Έντονη συζήτηση προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, κατά την επίσκεψη του Άδωνις Γεωργιάδης στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε στην κλινική της Ματίνα Παγώνη για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όταν συνδικαλιστές άρχισαν να διαμαρτύρονται και να του επιτίθενται λεκτικά. Την ένταση διέκοψε γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, η οποία παρενέβη υπερασπιζόμενη τον υπουργό, δηλώνοντας πως είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη από το έργο του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πολιτικά σχόλια και αντιδράσεις.

Το βράδυ του Σαββάτου, σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε δημόσια στη γυναίκα που τον υπερασπίστηκε, λέγοντας: «Θέλω να πω στην κυρία αυτή που δεν γνωρίζω “σας αγαπώ και σας ευχαριστώ”».

Την ίδια στιγμή, σχημάτισε με τα δάχτυλά του το σύμβολο της καρδιάς, κίνηση που προκάλεσε σχόλια καθώς παραπέμπει στο χαρακτηριστικό gestus της Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να το σχολιάσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ κάνω κανονικές καρδιές. Δεν είναι fake σαν της Ζωής».

Δείτε το βίντεο της χρονιάς!!! Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα… pic.twitter.com/CZD5aQXYST — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 16, 2026

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε στα social media το σχετικό βίντεο από το περιστατικό στο «Γεννηματάς», εξαπολύοντας επίθεση κατά της Αριστεράς, την οποία χαρακτήρισε «συμμορία της μιζέριας», ενώ προέβλεψε «νέα κλάματα» από πολιτικούς του αντιπάλους.

Στην ανάρτησή του περιέγραψε το επεισόδιο, υποστηρίζοντας ότι συνδικαλιστές αρνήθηκαν να τον χαιρετήσουν και τον κατηγόρησαν, μέχρι τη στιγμή που –όπως ανέφερε– εμφανίστηκε ασθενής η οποία αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ικανοποιημένη από το έργο του στο υπουργείο Υγείας.

Το περιστατικό προστέθηκε στη μακρά αλυσίδα πολιτικών αντιπαραθέσεων γύρω από τη δημόσια υγεία και τη συνδικαλιστική δράση στα νοσοκομεία, με το βίντεο να συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

