Καρεμπέ μετά το Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League και έβαλε δύσκολα στον εαυτό του για τη συνέχεια της “μάχης” του τίτλου, με τον Κριστιάν Καρεμπέ να δίνει όμως το σύνθημα για την ανάκαμψη.

Λίγες ώρες μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκης, ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε ανάρτηση στα social media, με τους παίκτες των Πειραιωτών και έγραψε: “Δεν τα παρατάμε ποτέ”.

Οι Πειραιώτες έχουν μείνει στο -5 από την πρωτοπόρο Ένωση στη βαθμολογία των πλέι οφ της Super League, αλλά απομένουν 5 αγώνες για το φινάλε της σεζόν και όλα μπορούν να αλλάξουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



