Καρεμπέ μετά το Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ»

Λίγες ώρες μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκης, ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε ανάρτηση στα social media, με τους παίκτες των Πειραιωτών και έγραψε: “Δεν τα παρατάμε ποτέ”.

06 Απρ. 2026 16:24
Pelop News

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League και έβαλε δύσκολα στον εαυτό του για τη συνέχεια της “μάχης” του τίτλου, με τον Κριστιάν Καρεμπέ να δίνει όμως το σύνθημα για την ανάκαμψη.

Οι Πειραιώτες έχουν μείνει στο -5 από την πρωτοπόρο Ένωση στη βαθμολογία των πλέι οφ της Super League, αλλά απομένουν 5 αγώνες για το φινάλε της σεζόν και όλα μπορούν να αλλάξουν.

