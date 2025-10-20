Καρκίνος του μαστού: Η «ροζ» παρέλαση στην Αμαλιάδα την Παρασκευή 24/10

Και φέτος η «ροζ» παρέλαση στην Αμαλιάδα. Ο καρκίνος του μαστού δεν περιμένει.Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές»

20 Οκτ. 2025 10:08
Pelop News

Ο Δήμος Ηλιδας συμμετέχει και φέτος ενεργά στην εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης ενάντια στον καρκίνο του μαστού και σας καλεί να δώσουμε όλες και όλοι το «παρών», στη μεγάλη «ροζ» παρέλαση της Αμαλιάδας, την Παρασκευή 24/10/ 2025.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 18:30 από την πλατεία Ανεμόμυλου, με κατάληξη την πλατεία Αγίου Αθανασίου, μέσω της οδού Αρχαίας Ήλιδας. Αμέσως μετά, στη πλατεία Λαζαράκη (Σκακιέρα), θα παρουσιαστεί το μουσικοθεατρικό έργο της Ελένης Βασιλοπούλου «Η ζωή είναι επιθυμία», μια συγκινητική αναφορά στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.
Άλλωστε, ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού είναι αγώνας ζωής, αξιοπρέπειας και ελπίδας, με τις «ροζ» παρελάσεις ανά την Ελλάδα να στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, ευαισθητοποίησης και πρόληψης.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, από τις 10:00 έως τις 12:00, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού από εξειδικευμένο ιατρό΄, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Δήμου Ήλιδας.

Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο 26220 22534 (ΚΕΠ Υγείας, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας).

