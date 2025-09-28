Καρυστιανού: «Η διεκδίκηση δικαιοσύνης συνεχίζεται, ο αγώνας μας δεν σταματά»

Περισσότεροι από 2.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2025 στο κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης» στο Αργοστόλι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Εμπόρων Κεφαλονιάς «Η Κράνη» και του Συλλόγου Τεμπών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για να τιμηθεί η μνήμη των 57 θυμάτων της εθνικής τραγωδίας και να σταλεί ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης.

Βασική ομιλήτρια ήταν η Μαρία Καρυστιανού, η οποία τόνισε την αδιάκοπη προσπάθεια για δικαιοσύνη, σημειώνοντας: «Ο αγώνας μας δεν σταματά μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλίμονο σε εμάς και τους νεκρούς μας, που τους γεννήσαμε στη χώρα της λαμογιάς και της διαπλοκής».

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Κώστας Τσιμάρας από το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, η παιδίατρος Βίλλυ Γεωργοπούλου, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Η Κράνη» Μιχάλης Μαρκάτος και ο Νίκος Κάρναβος.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η Καρυστιανού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση και υπογράμμισε τη σημασία του δυνατού μηνύματος που στάλθηκε από τους παρευρισκόμενους.

Η Μαρία Καρυστιανού κατέληξε λέγοντας πως θέλει να δει νέα βήματα στον αγώνα για δικαιοσύνη, χωρίς όμως να αναλάβει η ίδια την οργάνωσή τους, αφήνοντας ανοιχτό το δρόμο σε συλλογικές πρωτοβουλίες.

