Κασσελάκης για το βιβλίο Τσίπρα: «Δεν θα το πάρω – Δεν έχω όρεξη να αναμοχλεύω το 2015» ΒΙΝΤΕΟ

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης το πρωί της Τετάρτης, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε ότι επιλέγει να επικεντρωθεί στο μέλλον και όχι σε όσα, όπως είπε, «τραυμάτισαν ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας» το 2015.

«Δεν θα το πάρω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ κοιτάω στο μέλλον και πώς μπορούμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό. Αν μου το στείλει, θα το δωρίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν έχει «καμία περιέργεια» για τα όσα περιλαμβάνει.

«Αυτά έχουν καταγραφεί. Δεν θέλω να ξαναμάθω αυτά που ξέρουμε όλοι — έχω περιέργεια για το πώς περνάει ο κόσμος», σημείωσε με αιχμηρό τόνο, αφήνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα αποστασιοποίησης από το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Κασσελάκης εκτίμησε ότι το βιβλίο δεν θα περιλαμβάνει πολλά για τον ίδιο, ενώ υπογράμμισε πως «δεν βοηθάει την προοδευτική παράταξη και την πολιτική αλλαγή να αναμοχλεύουμε ζητήματα του 2015».

«Το να πηγαίνουμε πίσω αντί για μπροστά δεν βοηθάει τον τόπο. Εγώ όσα έγραψα στο βιβλίο μου για να ξέρει ο κόσμος τι έγινε, τα έγραψα επί τόπου — όχι μετά από χρόνια, ενώ ο κόσμος βράζει», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας επεσήμανε πως «η αλλαγή δεν θα έρθει από υλικά του παρελθόντος». Αναφερόμενος μάλιστα στα πρόσωπα του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, σχολίασε: «Είδα τον επικοινωνιακό σύμβουλο των εκλογών του 2023, Νίκο Μαρατζίδη, ο οποίος πέρα από το μένος εναντίον μου… είναι μια ομάδα που μυρίζει παρελθόν και αποτυχία».





Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



