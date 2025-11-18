Καταδικάστηκε η stalker του Γιάννη Πλούταρχου – 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή και περιοριστικά μέτρα

Η γυναίκα που είχε γίνει «σκιά» του γνωστού τραγουδιστή, παρενοχλώντας τον επίμονα και προκαλώντας τρόμο στην οικογένειά του, βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης και κρίθηκε ένοχη για σειρά αδικημάτων.

Καταδικάστηκε η stalker του Γιάννη Πλούταρχου – 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή και περιοριστικά μέτρα
18 Νοέ. 2025 14:07
Pelop News

Η 48χρονη stalker του Γιάννη Πλούταρχου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, για παραβίαση οικιακής ειρήνης, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκληση τρόμου. Η απόφαση συνοδεύεται από αυστηρούς περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης του τραγουδιστή σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων και η απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί του, με οποιοδήποτε μέσο.

Η κατηγορούμενη δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ενώ στο βήμα κατέθεσε η σύζυγος του Γιάννη Πλούταρχου, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένεια λόγω της ακραίας συμπεριφοράς της γυναίκας. Όπως ανέφερε, η 48χρονη συνέχισε την παρενοχλητική της δράση ακόμη και πρόσφατα, εμφανιζόμενη ξανά σε κέντρο όπου εμφανιζόταν ο τραγουδιστής.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει τη μερική έκτιση της ποινής, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε τη χορήγηση αναστολής. Η πρόεδρος της έδρας προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των όρων θα οδηγήσει σε άμεση φυλάκιση της καταδικασθείσας.

