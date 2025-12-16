Καταδίωξη και σύλληψη 16χρονου γιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Ο 16χρονος γιος του Βουλευτή, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Στο Χαλάνδρι, συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, μετά από καταδίωξη το βράδυ της Δευτέρας 15/12/2025.
Οπως διαπιστώθηκε ο ανήλικος, οδηγούσε χωρίς να διαθέτει δίπλωμα. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας του.
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε φίλο του γιου του βουλευτή, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News