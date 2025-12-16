Καταδίωξη και σύλληψη 16χρονου γιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Ο 16χρονος γιος του Βουλευτή, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Καταδίωξη και σύλληψη 16χρονου γιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
16 Δεκ. 2025 9:30
Pelop News

Στο Χαλάνδρι, συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, μετά από καταδίωξη το βράδυ της Δευτέρας 15/12/2025.

Οπως διαπιστώθηκε ο ανήλικος, οδηγούσε χωρίς να διαθέτει δίπλωμα. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας του.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε φίλο του γιου του βουλευτή, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι.

 

10:51 Ο Ηλείος βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του μετά από καταδίωξη
