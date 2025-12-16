Καταδίωξη και σύλληψη 16χρονου γιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Στο Χαλάνδρι, συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, μετά από καταδίωξη το βράδυ της Δευτέρας 15/12/2025.

Οπως διαπιστώθηκε ο ανήλικος, οδηγούσε χωρίς να διαθέτει δίπλωμα. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας του.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε φίλο του γιου του βουλευτή, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



