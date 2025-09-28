Κατάκολο: Το πήρε και το...έδιωξε το κρουαζιερόπλοιο ο αέρας!

Ο νοτιοανατολικός άνεμος στάθηκε απαγορευτικός για την προσέγγιση του κρουαζιερόπλοιου «Equinox» της εταιρείας «Celebrity» στο λιμάνι του Κατακόλου το πρωί της Κυριακής (28/9).

Ηταν προγραμματισμένη η άφιξη του για το πρωί, αλλά ο δυνατός νοτιοανατολικός άνεμος (“Σοροκάδα”) που έπνεε στάθηκε απαγορευτικός για την προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι (σε συνδυασμό με το μήκος του που φτάνει τα 317 μέτρα και τον μικρό προβλήτα του λιμανιού που θα έδενε), με αποτέλεσμα το «Equinox» να αλλάξει ρότα και να μην μπει στο Κατάκολο αλλά να κατευθυνθεί προς την Ιταλία…

