«Κατάλαβα το μέγεθος του Γιώργου Παπαδάκη μετά τον θάνατό του», αποκαλυπτική η Μαρία Αναστασοπούλου

«Γιατί το λέω αυτό; Γιατί εγώ συνεργάστηκα μαζί του μόλις δύο χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν δεκαετίες. Το πόσα μηνύματα μου ήρθαν, τι να σου πω… Πόσα μηνύματα μου έρχονταν από τηλεθεατές;»

«Κατάλαβα το μέγεθος του Γιώργου Παπαδάκη μετά τον θάνατό του», αποκαλυπτική η Μαρία Αναστασοπούλου
10 Φεβ. 2026 21:45
Pelop News

Η Μαρία Αναστασοπούλου για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη τόνισε: «Έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο, είναι τέλος εποχής για την πρωινή ζώνη».

Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με γλέντι, μουσική και… κοψίδια στην «Πολυφωνική»

Συγκεκριμένα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη Λιλή Πυράκη και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (10.02.2026). Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε μεταξύ άλλων και για τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Κατάλαβα πόσο επιδραστικός ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης, είχα καταλάβει από πριν, αλλά το μέγεθος νομίζω ότι το κατάλαβα μετά τον θάνατό του», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η Μαρία Αναστασοπούλου είπε στη συνέχεια: «Γιατί το λέω αυτό; Γιατί εγώ συνεργάστηκα μαζί του μόλις δύο χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν δεκαετίες. Το πόσα μηνύματα μου ήρθαν, τι να σου πω… Πόσα μηνύματα μου έρχονταν από τηλεθεατές;

Έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Είναι τέλος εποχής για την πρωινή ζώνη, έτσι όπως την ξέραμε, όχι τη στιγμή που είπε το τελευταίο Καλημέρα Ελλάδα ο Γιώργος, τη στιγμή που έφυγε από αυτή τη ζωή».

Η Μαρία Αναστασοπούλου δε θέλησε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή και ανέφερε: «Αυτά θα σου τα πω όταν θα κλείσει η κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάω για την προσωπική ζωή μου. Πες μου μία φορά όλα αυτά τα χρόνια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, να ξυπνάμε χαρούμενοι το πρωί και εγώ διανύω μία τέτοια φάση που είμαι πολύ ήρεμη και μια χαρά.

Δεν παύει να υπάρχει η αγάπη, ο σεβασμός, η εκτίμηση και το νοιάξιμο μετά τον χωρισμό μας. Προφανώς και υπάρχουν. Δηλαδή επειδή μπήκε μία τελεία σε ένα κομμάτι της ζωής σου, σημαίνει ότι αυτομάτως διαγράφεις τον άλλον άνθρωπο και δεν… Όχι, σε εμάς δεν ίσχυσε. Άρα η ευκολία έχει να κάνει με αυτό. Ότι η επικοινωνία μας δεν χάθηκε ποτέ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:45 «Κατάλαβα το μέγεθος του Γιώργου Παπαδάκη μετά τον θάνατό του», αποκαλυπτική η Μαρία Αναστασοπούλου
21:39 Καλαμπάκος: «Αν δεν ήταν ο Απόλλωνας δεν θα ήμουν εδώ, στα play-offs να κάνουμε αυτό που πρέπει»
21:34 Τραμπ: «Ή συμφωνία με το Ιράν ή κάτι πολύ σκληρό» – Στο τραπέζι η αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή
21:22 Κάτω Πατήσια: Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών τον Δεκέμβριο
21:12 Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση – Τραυματίας αστυνομικός από μολότοφ
21:01 Eurovision 2026: Τότε θα προβληθεί ο ημιτελικός στην ΕΡΤ ο διαγωνισμός για το ελληνικό τραγούδι
20:52 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παράρτημα Ν. Ηλείας
20:51 Το μεγάλο ρεκόρ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Προπονητής είναι υπεύθυνος για 16 αθλητές από 13 χώρες!
20:43 Να στηριχθεί η γεωργία στις απόκεντρες περιοχές της ΕΕ
20:37 Α’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα play offs και play outs
20:31 Κίνα: Απόφαση για απαγόρευση στα «κρυφά» χερούλια στα αυτοκίνητα για λόγους ασφάλειας
20:22 Πέθανε ο Χριστόφορος Στράτος, απόγονος του πατρινού κολοσσού της Πειραϊκής Πατραϊκής
20:01 Μποζιονέλος στον Peloponnisos FM:«Ο ΠΑΟΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες για το πρωτάθλημα»-Τι είπε για το νέο του βιβλίο
19:51 «Ρίχναμε πετσέτες για να σταματήσουμε την αιμορραγία της γυναίκας», μαρτυρία για την τραγωδία στην Ελευσίνα
19:41 Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος, όλα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του
19:29 Πάτρα: Αιματηρό επεισόδιο στον ΟΚΑΝΑ, τραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο
19:21 «Ο Αλκαράθ είναι ήδη θρύλος του τένις» ο Ναδάλ αποθέωσε τον συμπατριώτη του
19:10 Ιατροδικαστική εξέταση: Τι έδειξε για τον θάνατο της 34χρονης από την Πάτρα, δύο εβδομάδες μετά τη γέννα
19:00 Αν οι φίλοι εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ
18:50 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα από διαρροή σόμπας υγραερίου, κάηκαν πόρτες!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ