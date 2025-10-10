Κατάληψη λογικής

Στην Πάτρα, πλατείες και πεζοδρόμια έχουν μετατραπεί σε άτυπα πάρκινγκ δικύκλων, με τους πεζούς να παλεύουν για λίγο δημόσιο χώρο.

Ο Δήμος, με εμμονική άρνηση να επανασυστήσει τη Δημοτική Αστυνομία, επιλέγει τη σιωπηρή ανοχή της αυθαιρεσίας.

Αντί να προστατεύει τον πολίτη, ανέχεται τον παραβάτη, βαφτίζοντας την αδράνεια «λαϊκή πολιτική». Ομως η ανοχή στην ανομία δεν είναι κοινωνική ευαισθησία, είναι μάλλον πολιτική υποκρισία.

Η πόλη δεν χρειάζεται άλλο χάος, χρειάζεται βούληση, όραμα και μια διοίκηση που θα υπερασπιστεί το αυτονόητο: Οτι ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους, όχι στους πιο θρασείς. Ο σεβασμός στον νόμο είναι πράξη δημοκρατίας, όχι καταστολής.

