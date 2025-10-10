Κατάληψη λογικής

10 Οκτ. 2025 7:24
Pelop News

Στην Πάτρα, πλατείες και πεζοδρόμια έχουν μετατραπεί σε άτυπα πάρκινγκ δικύκλων, με τους πεζούς να παλεύουν για λίγο δημόσιο χώρο.

Ο Δήμος, με εμμονική άρνηση να επανασυστήσει τη Δημοτική Αστυνομία, επιλέγει τη σιωπηρή ανοχή της αυθαιρεσίας.

Αντί να προστατεύει τον πολίτη, ανέχεται τον παραβάτη, βαφτίζοντας την αδράνεια «λαϊκή πολιτική». Ομως η ανοχή στην ανομία δεν είναι κοινωνική ευαισθησία, είναι μάλλον πολιτική υποκρισία.

Η πόλη δεν χρειάζεται άλλο χάος, χρειάζεται βούληση, όραμα και μια διοίκηση που θα υπερασπιστεί το αυτονόητο: Οτι ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους, όχι στους πιο θρασείς. Ο σεβασμός στον νόμο είναι πράξη δημοκρατίας, όχι καταστολής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει τον νέο πρωθυπουργό-Τα φαβορί
11:21 Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:18 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ