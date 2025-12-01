Καταγγελία αγροτοσυνδικαλιστή για βίαιη σύλληψη στη Λάρισα: «Μου έσπασαν τα πλευρά – Με πατούσε με το γόνατο»

Σοβαρές καταγγελίες για υπέρμετρη αστυνομική βία στη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Λάρισα φέρνει στο φως ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος νοσηλεύεται με κάταγμα στα πλευρά. Την ίδια ώρα, ο γιος του περιγράφει σκηνές έντασης και χρήση βίας ακόμη και τη στιγμή της σύλληψης.

Καταγγελία αγροτοσυνδικαλιστή για βίαιη σύλληψη στη Λάρισα: «Μου έσπασαν τα πλευρά - Με πατούσε με το γόνατο»
01 Δεκ. 2025 13:33
Pelop News

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με σπασμένα πλευρά, καταγγέλλοντας ότι αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. τον έριξε στο έδαφος και τον πίεσε με το γόνατο στον λαιμό και στο θώρακα. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο μπλόκο, ενώ ο ίδιος και ο γιος του μιλούν για αδικαιολόγητη βία και υπέρμετρη πίεση από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως υποστηρίζει, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν επικαλούμενοι αυτόφωρο χωρίς την παρουσία εισαγγελέα, κάτι που εκείνος αρνήθηκε. «Ζήτησα να έρθει εισαγγελέας. Δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο χωρίς εισαγγελέα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι αγρότες εμπόδισαν αρχικά την προσαγωγή του. Την ώρα που η ένταση φαινόταν να αποκλιμακώνεται, ο συγκεκριμένος αξιωματικός επανεμφανίστηκε, τον άρπαξε από το μπουφάν και τον έριξε στο έδαφος. «Μου έβαλε το γόνατο στον λαιμό και μου χτύπησε τα πλευρά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γιος του, Στάθης Σιδερόπουλος, επιβεβαίωσε τον τραυματισμό λέγοντας ότι ο πατέρας του έχει σπασμένο πλευρό και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση λόγω κινδύνου εσωτερικής αιμορραγίας. Περιέγραψε μάλιστα λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα, τονίζοντας ότι η προσέγγιση των αστυνομικών ήταν υπερβολική, ενώ το περιστατικό εξελίχθηκε ενώ ο δρόμος είχε ήδη κλείσει από τα τρακτέρ και υπήρχε προσπάθεια συνεννόησης.

«Ο πατέρας μου είχε ήδη ηρεμήσει και συζητούσαμε με τους αστυνομικούς. Ξαφνικά ο αξιωματικός ξαναγυρνά με μια διμοιρία ΜΑΤ, τον αρπάζει και τον σέρνει. Μπήκα μπροστά να τον προστατεύσω και δέχτηκα γκλοπ, ασπίδες και τριπλό ψέκασμα», δήλωσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πατέρας του έμεινε αναίσθητος για περίπου ένα λεπτό μετά τη γονατιά.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Σιδερόπουλο, η οργή του αγροτικού κόσμου είναι διάχυτη: «Όταν βλέπεις χίλια τρακτέρ και τόσους νέους να βγαίνουν για να διαμαρτυρηθούν, κάνε λίγο στην άκρη. Ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλήσει». Υποστήριξε ότι η επίθεση ήταν αδικαιολόγητη και ότι το περιστατικό έχει επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα.

Οι καταγγελίες αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα μπλόκα, με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και να καταγγέλλουν «δυναμική αντιμετώπιση» από τις αστυνομικές δυνάμεις.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέρρευσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές
16:36 Αλαλούμ με την επιστροφή ενοικίου: Πενιχρά ποσά σε δικαιούχους – Τι πήγε στραβά
16:28 Πιερρακάκης: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
16:20 Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar
16:12 Καρέτσας: «Είτε φέτος, είτε του χρόνου θα πάρω μεταγραφή»
16:04 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Είχαμε αύξηση 22% στο καθαρό εισόδημα σε 6 χρόνια – Εκλογές την Άνοιξη του ’27, είμαι αισιόδοξος
15:56 Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα
15:48 Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες
15:40 Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025
15:32 Θεσσαλία: Έλαβαν προθεσμία οι δύο αγρότες για τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας
15:24 Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ
15:17 Ο Προμηθέας “διαζύγιο” και με Κωνσταντακόπουλο
15:14 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων – Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»
15:00 Αίγιο: Αγρότες έτοιμοι και μάχιμοι…- Σήμερα αποφασίζουν πότα και πού θα στήσουν μπλόκα
14:58 Μπιμπίλας για Καραναστάση και Πλεύση Ελευθερίας: «Μας εξέπληξε όλους – Θα μείνω δίπλα στη Ζωή μέχρι τέλους» BINTEO
14:49 Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: Κλειστές λωρίδες και σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
14:45 Eurobank | 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Η Αριστεία στο επίκεντρο
14:45 Άνοιξε η ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα καθώς κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα
14:41 Λούτσα: Απόγονος της οικογένειας της σοκολατοποιΐας Leonidas ο 24χρονος – Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 29χρονος που τον σκότωσε
14:26 Reuters: Πρόβλημα ποιότητας στην Airbus θέτει σε κίνδυνο τον φιλόδοξο στόχο παραδόσεων για το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ