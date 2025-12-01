Καταγγελία αγροτοσυνδικαλιστή για βίαιη σύλληψη στη Λάρισα: «Μου έσπασαν τα πλευρά – Με πατούσε με το γόνατο»

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με σπασμένα πλευρά, καταγγέλλοντας ότι αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. τον έριξε στο έδαφος και τον πίεσε με το γόνατο στον λαιμό και στο θώρακα. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο μπλόκο, ενώ ο ίδιος και ο γιος του μιλούν για αδικαιολόγητη βία και υπέρμετρη πίεση από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως υποστηρίζει, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν επικαλούμενοι αυτόφωρο χωρίς την παρουσία εισαγγελέα, κάτι που εκείνος αρνήθηκε. «Ζήτησα να έρθει εισαγγελέας. Δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο χωρίς εισαγγελέα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι αγρότες εμπόδισαν αρχικά την προσαγωγή του. Την ώρα που η ένταση φαινόταν να αποκλιμακώνεται, ο συγκεκριμένος αξιωματικός επανεμφανίστηκε, τον άρπαξε από το μπουφάν και τον έριξε στο έδαφος. «Μου έβαλε το γόνατο στον λαιμό και μου χτύπησε τα πλευρά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γιος του, Στάθης Σιδερόπουλος, επιβεβαίωσε τον τραυματισμό λέγοντας ότι ο πατέρας του έχει σπασμένο πλευρό και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση λόγω κινδύνου εσωτερικής αιμορραγίας. Περιέγραψε μάλιστα λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα, τονίζοντας ότι η προσέγγιση των αστυνομικών ήταν υπερβολική, ενώ το περιστατικό εξελίχθηκε ενώ ο δρόμος είχε ήδη κλείσει από τα τρακτέρ και υπήρχε προσπάθεια συνεννόησης.

«Ο πατέρας μου είχε ήδη ηρεμήσει και συζητούσαμε με τους αστυνομικούς. Ξαφνικά ο αξιωματικός ξαναγυρνά με μια διμοιρία ΜΑΤ, τον αρπάζει και τον σέρνει. Μπήκα μπροστά να τον προστατεύσω και δέχτηκα γκλοπ, ασπίδες και τριπλό ψέκασμα», δήλωσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πατέρας του έμεινε αναίσθητος για περίπου ένα λεπτό μετά τη γονατιά.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Σιδερόπουλο, η οργή του αγροτικού κόσμου είναι διάχυτη: «Όταν βλέπεις χίλια τρακτέρ και τόσους νέους να βγαίνουν για να διαμαρτυρηθούν, κάνε λίγο στην άκρη. Ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλήσει». Υποστήριξε ότι η επίθεση ήταν αδικαιολόγητη και ότι το περιστατικό έχει επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα.

Οι καταγγελίες αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα μπλόκα, με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και να καταγγέλλουν «δυναμική αντιμετώπιση» από τις αστυνομικές δυνάμεις.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



