Κατάρρευση στο cloud της Amazon: Προβλήματα σε Robinhood, Snapchat, Venmo και Alexa

Παγκόσμια διακοπή υπηρεσιών λόγω τεχνικού προβλήματος στην AWS.

20 Οκτ. 2025 11:15
Pelop News

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν σήμερα διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς η υπηρεσία cloud της Amazon (AWS) παρουσίασε δυσλειτουργίες. Σύμφωνα με το Downdetector, εκτός λειτουργίας βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Robinhood, Snapchat, Venmo, καθώς και η Alexa και το PrimeVideo της Amazon.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity επιβεβαίωσε ότι η αιτία των διακοπών ήταν τεχνικό πρόβλημα στην AWS.

Οι χρήστες ανέφεραν καθυστερήσεις, σφάλματα σύνδεσης και αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες, με τις ομάδες τεχνικής υποστήριξης να εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

 
