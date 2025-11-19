Καταρροϊκός πυρετός σε αιγοπρόβατα στο Πυρί Γορτυνίας, άμεσα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επιβεβαιώθηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε αιγοπρόβατα στο Πυρί Γορτυνίας. Προληπτικά μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

19 Νοέ. 2025 19:25
Pelop News

Επιβεβαιώθηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε εκτροφή αιγοπροβάτων στο χωριό Πυρί του Δήμου Γορτυνίας, στην περιοχή της Ηραίας Αρκαδίας, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη τεθεί σε πλήρη επιφυλακή και έχουν εφαρμόσει τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό ορίστηκε ζώνη ελέγχου ακτίνας 20 χιλιομέτρων γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, η οποία περιλαμβάνει εκτός από την πρώην Δημοτική Ενότητα Ηραίας, τμήματα των πρώην Δήμων Τροπαίων, Λαγκαδίων, Δημητσάνας, Κοντοβάζαινας και Γόρτυνος (συγκεκριμένα τους οικισμούς Λαγκάδια, Λευκοχώρι, Τουθόα, Παναγιά, Ριζοσπηλιά, Μάρκου, Βλόγγος, Μελισσόπετρα, Ζάτουνα, Δημητσάνα, Μοναστηράκι, Βούτση, Βλαχόρραπτη, Σαρακίνι και Ατσίχολο).

Μέσα στη ζώνη αυτή απαγορεύεται κάθε μετακίνηση αιγοπροβάτων και βοοειδών, με μοναδική εξαίρεση τη μεταφορά για άμεση σφαγή σε σφαγείο εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Ο καταρροϊκός πυρετός είναι ιογενής νόσος που μεταδίδεται αποκλειστικά με τσίμπημα αιματοφάγων κουνουπιών του γένους Culicoides και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Προσβάλλει κυρίως πρόβατα, αίγες και βοοειδή, ενώ κλινικά συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μόνο στα πρόβατα. Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πρήξιμο στο πρόσωπο, σιαλόρροια, ρινικές εκκρίσεις, δακρύρροια, δυσκολία στη βάδιση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποβολές ή γέννηση θνησιγενών.

Η Περιφέρεια καλεί τους κτηνοτρόφους να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων και συνιστά την άμεση εφαρμογή προληπτικών μέτρων: χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στα ζώα, εβδομαδιαίους ψεκασμούς των στάβλων με εντομοκτόνα (με έμφαση σε υγρά σημεία), αποφυγή βοσκής τις απογευματινές-βραδινές ώρες και εμβολιασμό με εγκεκριμένα εμβόλια σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους.

