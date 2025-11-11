Καταστηματάρχες Τριών Ναυάρχων: «Τέτοιο φαινόμενο δεν είχαμε ξαναδεί!» – Φωτογραφίες

Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους οι καταστηματάρχες της πλατείας Τριών Ναυάρχων από το ακραίο καιρικό φαινόμενο που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι.

Τουλάχιστον πέντε καταστήματα υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο που χτύπησε την Πάτρα, με τους ιδιοκτήτες να κάνουν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό στη διάρκεια του φαινομένου για να προστατεύσουν την περιουσία τους, αλλά και τις ζωές των ίδιων και των πελατών τους.

Η καταγραφή των ζημιών είναι ήδη σε εξέλιξη, με κάποια καταστήματα να κλείνουν χθες μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές και να είναι επισκέψιμα. «Τέτοιο φαινόμενο δεν είχαμε ξαναδεί!», σχολίασαν καταστηματάρχες.

Ακολουθεί αυτοψία της «Π» στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



