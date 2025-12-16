Κατέρρευσε ο Ολυμπιακός στην 4η περίοδο και η Βαλένθια έκανε τα δικά της!

Αποκαρδιωτικός στην τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 92-99 από την Βαλένθια και έπεσε στο 8-7 στη EuroLeague.

Σάσα Βεζένκοβ (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Νίκολα Μιλουτίνοβ (13 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ) ήταν οι κορυφαίοι των γηπεδούχων, που έχασαν με 32-16 το τέταρτο δεκάλεπτο.

Στο 11-5 ανέβηκε η Βαλένθια (7-1 εντός και 4-4 εκτός έδρας) που είχε νικήσει και τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens. Νέιτ Ρίβερς (21 πόντοι σε 18:54) και Ματ Κόστελο (14 πόντοι σε 14 λεπτά) έκαναν τεράστια ζημιά με τα σουτ τους από μέση και μακρινή απόσταση.

Ο αγώνας

Με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που είχε πρόβλημα στην άμυνα, πιέστηκε σε όλο το γήπεδο από την Βαλένθια, αλλά είχε καλές συνεργασίες στην επίθεση και αποτελεσματικότητα για το 16-15 στο πέμπτο λεπτό. Οι Ισπανοί είχαν εκπληκτική αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια, ο Ντόρσεϊ μπήκε στο όγδοο λεπτό και με την πρώτη του εκτέλεση έβαλε τρίποντο για το 25-25.

Ντόρσεϊ και Φουρνιέ συνυπήρξαν στις αρχές της δεύτερης και ηγήθηκαν για το 31-25 στο 11′, η διαφορά πήγε μέχρι τους 11 (40-29 στο 14′), όμως εκεί η Βαλένθια εκμεταλλεύθηκε λάθη των γηπεδούχων και με ένα σερί 0-8 έφερε το ματς στην κατοχή πριν πάρει και το προβάδισμα. Το 47-49 του ημιχρόνου έβαζε πίεση στον Ολυμπιακό, που έπρεπε να βελτιώσει τις επιστροφές του και να προσέξει περισσότερο το αμυντικό ριμπάουντ.

Το β’ μέρος άνοιξε με τρίποντα του Γουόκαπ από τις γωνίες (53-49 στο 21′), ο Παπανικολάου έβαλε άλλο ένα για το +7 και το σερί του Ολυμπιακού έφτασε στο 12-0 όταν ο Γουόκαπ σκόραρε και γκολ-φάουλ για το 59-49. Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο σε όλο το δεκάλεπτο, ο Νιλικίνα έβαλε τρίποντο για το 76-65 και στο 30′ η Βαλένθια καταλάβαινε ότι είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια που όμως δεν ήταν αρκετή απέναντι σε έναν καλά προετοιμασμένο αντίπαλο.

Κι εκεί που όλα έδειχναν ευχάριστα για τον Ολυμπιακό, η Βαλένθια απάντησε με επί μέρους 6-19 σε πέντε λεπτά (82-86), αυτό το επί μέρους έφτασε στο 6-23 (82-90 στο 36′) και εκεί όλα τελείωσαν, με την καλύτερη ομάδα της βραδιάς να παίρνει το αποτέλεσμα δίκαια και με εντυπωσιακό τρόπο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ, Καρντούμ, Μπάλακ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 13 (3/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ασίστ). Νιλικίνα 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Λι, Βεζένκοβ 24 (8/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 6 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 11 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές), Πίτερς 8 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 13 (3/5 δίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Χολ 3 (3/4 βολές), Φουρνιέ 9 (2/2 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ασίστ)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο, Τέιλορ 7 (2/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πουέρτο 13 (2/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Ρίβερς 21 (5/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Πραντίγια 10 (2/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ), Κι 3 (1/4 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 13 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μουρ 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σακό 2, Τόμσον 12 (1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Κοστέλο 14 (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 20/31 δίποντα, 12/32 τρίποντα, 16/22 βολές, 29 ριμπάουντ (15 αμυντικά – 14 επιθετικά), 22 ασίστ, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 10 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Βαλένθια: 19/37 δίποντα, 16/32 τρίποντα, 13/16 βολές, 36 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 18 επιθετικά), 29 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 22 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 17η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (19/12 στις 21:15), ενώ η Βαλένθια θα παίξει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Pais Arena στην Ιερουσαλήμ (18/12 στις 21:05).

www.sport24.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



