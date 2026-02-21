Κατέρρευσε στη Ροδόπη το πάτωμα ταβέρνας! ΦΩΤΟ

Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε σήμερα (21/2/2026)το μεσημέρι σε μία ταβέρνα στη Ροδόπη, όταν ξαφνικά ένα τμήμα του πατώματος κατέρρευσε, με αποτέλεσμα πελάτες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonirodopis.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν οκτώ άτομα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Οι δύο από αυτούς θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά στο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σημειώνεται, πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

