Καθαρά Δευτέρα: Οι κορυφαίοι προορισμοί για «Κούλουμα», επιλογές που καλύπτουν κάθε γούστο

Καθαρά Δευτέρα είναι η επίσημη αγαπημένη των «εκδρομέων της τελευταίας στιγμής» και των εραστών της παράδοσης. Είναι η μέρα που η μυρωδιά της λαγάνας μπερδεύεται με την αρμύρα της θάλασσας και το χρώμα του χαρταετού γεμίζει τον ουρανό.

Αν ακόμα αναρωτιέστε πού θα σας βρει το φετινό «Κούλουμα», συγκεντρώσαμε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε γούστο —από παραδοσιακά γλέντια μέχρι ήρεμες αποδράσεις στη φύση.

Γαλαξίδι: Για τον πιο «πολύχρωμο» πόλεμο

Αν δεν φοβάστε να λερωθείτε, το Γαλαξίδι είναι ο απόλυτος προορισμός. Το έθιμο του Αλευρομουτζουρώματος μετατρέπει την πανέμορφη ναυτική κωμόπολη σε ένα πεδίο μάχης με τόνους χρωματιστού αλευριού και φούμο.

Χιλιάδες ντόπιοι και επισκέπτες λερώνονται από το πρωί, ενώ η ατμόσφαιρα θυμίζει έντονο αποκριάτικο πανηγύρι με νησιώτικη αρχιτεκτονική φόντο.

Γιατί να πάτε: Για την ατμόσφαιρα, το κέφι και τον συνδυασμό της απόλυτης αποκριάτικης τρέλας.

Σκύρος: Εκεί που η παράδοση «χτυπάει» δυνατά

Στο νησί των Σποράδων η Καθαρά Δευτέρα είναι πραγματική ιεροτελεστία. Ο «Γέρος» και η «Κορέλα» με κουδούνια περιφέρονται στη Χώρα, ενώ το απόγευμα στην κεντρική πλατεία παρουσιάζεται η «Τράτα» – σατιρικό έμμετρο σχόλιο για την επικαιρότητα. Ιδανικό για όσους θέλουν αυθεντική λαογραφία, ήχους κουδουνιών και νησιώτικη ατμόσφαιρα.

Το κύριο λαϊκό δρώμενο είναι οι ασταμάτητες εμφανίσεις του Γέρου, της Κορέλας και του Φράγκου. Τι ακριβώς συμβαίνει; Ο Γέρος, φορώντας μαλλιαρή κάπα και μεγάλα κουδούνια, σκορπά ήχους σε κάθε σοκάκι, «βροντά» τα κουδόυνια για να ξυπνήσει η γη και να βλαστήσει. Η Κορέλα, με τις λευκές της φορεσιές, χορεύει ανάλαφρα γύρω από τον «Γέρο» παινεύοντας την παληκαριά και την… ομορφάδα του ενώ ο Φράγκος, ντυμένος με πιο «δυτικότροπη» ενδυμασία σατιρίζει τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό συμπληρώνοντας την ομάδα. Μαζί δημιουργούν ένα μοναδικό θέαμα που σε βάζει βαθιά μέσα στην παράδοση του τόπου.

Highlight: Το έθιμο της «Τράτας», όπου οι κάτοικοι σατιρίζουν την επικαιρότητα με έμμετρο στίχο στην κεντρική πλατεία.

Θήβα: Ο περίφημος «Βλάχικος Γάμος»

Μια ανάσα από την Αθήνα, η Θήβα προσφέρει ένα από τα πιο γνωστά λαογραφικά δρώμενα της Ελλάδας. Ο Βλάχικος Γάμος κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα με την πομπή, τους παραδοσιακούς χορούς και το άφθονο δωρεάν κρασί.

Ο Βλάχικος Γάμος στη Θήβα αποτελεί ζωντανό παράδειγμα συνύπαρξης ιστορίας, λαογραφίας και πολιτιστικής δημιουργίας. Αναβιώνει την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα, με τους δρόμους και τις πλατείες να γεμίζουν από δρώμενα που παραπέμπουν σε έναν «παραδοσιακό γάμο», αλλά αυτή τη φορά τον αποδίδουν με μία διασκεδαστική, σατιρική ματιά. Η συμμετοχή είναι πάντα μεγάλη, ο χορός αδιάκοπος και ενθουσιώδης και η ατμόσφαιρα θυμίζει ότι εδώ το γλέντι είναι τρόπος ζωής, όχι απλώς ένα ευχάριστο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Γιατί να πάτε: Για το αυθεντικό γλέντι και τη φιλοξενία των ντόπιων που θα σας κάνουν να νιώσετε μέρος της παρέας.

