Κάθε τσιγάρο μετράει: Το ένα, την ημέρα, βλάπτει για ένα και τα 5 για 5!

Η ζωή χωρίς καπνό αποτελεί τη μόνη σίγουρη επιλογή για την προστασία της υγείας

22 Νοέ. 2025 19:46
Pelop News

Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση! Κάθε τσιγάρο μετράει -ακόμα και λίγα αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και πρόωρου θανάτου. Νέα μελέτη από το Johns Hopkins Ciccarone Center αποκαλύπτει ότι ακόμα και το περιορισμένο κάπνισμα βλάπτει την καρδιά: Όσοι καπνίζουν λίγα τσιγάρα την ημέρα εξακολουθούν να διατρέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και θανάτου σε σχέση με όσους ποτέ δεν κάπνισαν.

Η ομάδα του Michael Blaha ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 300.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε 22 μακροχρόνιες μελέτες, με παρακολούθηση έως 19,9 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτή καταγράφηκαν:

125.000 θάνατοι
54.000 καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό και καρδιακή ανεπάρκεια
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμα και δύο έως πέντε τσιγάρα την ημέρα σχετίζονται με:
50% μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας
60% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία
Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μέσα στην πρώτη δεκαετία και συνεχίζει να βελτιώνει την υγεία με την πάροδο του χρόνου. Παρά ταύτα, ακόμα και 30 χρόνια μετά, οι πρώην καπνιστές μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με όσους ποτέ δεν κάπνισαν.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η έγκαιρη διακοπή προσφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη και είναι πιο αποτελεσματική από τη μείωση των τσιγάρων. Η μελέτη ενισχύει τις οδηγίες δημόσιας υγείας: Οι καπνιστές πρέπει να διακόψουν πλήρως το κάπνισμα όσο το δυνατό νωρίτερα στη ζωή τους.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μελέτες για το κάπνισμα που έχει γίνει ποτέ, χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας δεδομένα. «Ακόμα και το περιορισμένο κάπνισμα είναι επικίνδυνο για την υγεία», τονίζουν. Η έγκαιρη διακοπή μπορεί να σώσει ζωές, ενώ η καθυστερημένη δεν εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο. Η πρόληψη και η έγκαιρη δράση παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά όπλα κατά των καρδιαγγειακών επιπλοκών από το κάπνισμα.

