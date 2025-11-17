Κάθειρξη για εγκατάλειψη κουταβιών – Εξι χρόνια σε πατρινή και πρόστιμο 150.000 ευρώ

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αχαΐας εξέδωσε μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολισμό για τα ζητήματα προστασίας ζώων, καταδικάζοντας γυναίκα για την εγκατάλειψη πέντε νεογέννητων κουταβιών το καλοκαίρι του 2022 στο Σκαγιοπούλειο Πάρκο. Τα ζώα εντοπίστηκαν μόλις λίγων ημερών, κλεισμένα σε χάρτινο κουτί και εκτεθειμένα σε άμεσο κίνδυνο.

Σύμφωνα με την δικηγόρο Πατρών και νομική σύμβουλο της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, Ελενα Αρβανίτη, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι τα κουτάβια πράγματι ανήκαν στην ηλικιακή κλίμακα του νεογέννητου, στοιχείο κρίσιμο για τη βαρύτητα της κατηγορίας. Δέχθηκε επίσης ότι η κατηγορούμενη ενήργησε με δόλο, γνωρίζοντας ότι στερούσε τα ζώα από τη μητέρα τους και τα άφηνε ουσιαστικά αβοήθητα, χωρίς δυνατότητα επιβίωσης. Η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς ερμηνεύει με σαφήνεια το πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς και ειδικά των νεογέννητων, που είναι απολύτως εξαρτημένα από τη μητέρα τους.

«Μια βαρύνουσας σημασίας δικαστική απόφαση – πρώτη πανελλαδικά – που θα αποτελέσει δεδικασμένο για το κακούργημα της εγκατάλειψης νεογέννητων», τόνισε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η κυρία Αρβανίτη.

Τα κουτάβια είχαν εντοπιστεί από εθελόντρια και μεταφέρθηκαν άμεσα στην Ιωάννα Γιαννακοπούλου, η οποία με συντονισμένες ενέργειες κατάφερε να εντοπίσει την ιδιοκτήτρια του ενήλικου ζώου -της μητέρας των κουταβιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια είχε απευθυνθεί λίγες ώρες νωρίτερα σε καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας ζώων συντροφιάς και από εκεί ξεκίνησε ο εντοπισμός της.

Το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών είχε τότε επιβάλει διοικητικά πρόστιμα ύψους 150.000 ευρώ για την εγκατάλειψη, καθώς και πρόσθετο πρόστιμο 1.300 ευρώ για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας: το ενήλικο ζώο δεν έφερε ηλεκτρονική σήμανση (τσιπ) ούτε ενημερωμένο κτηνιατρικό βιβλιάριο, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Κατά την ανάκριση, ο Σύλλογος «Η Πάτρα για όλα τα ζώα» είχε δηλώσει παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ παρέστη και στο ακροατήριο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαδικασία.

Η κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης έξι ετών για την εγκατάλειψη και σε άλλους έξι μήνες για τη μη τήρηση των κανόνων ευζωίας, ποινές που καταδεικνύουν την αυστηροποίηση της δικαστικής στάσης σε περιστατικά κακομεταχείρισης ζώων.

Ασκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη, καθώς το Δικαστήριο αναγνώρισε ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κρίση του Δικαστηρίου συνέβαλε και η Εγκύκλιος 44059/11.8.25 της Ειδικής Γραμματείας του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατατέθηκε ως αναγνωστέο έγγραφο από την Πολιτική Αγωγή. Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει τις δυσκολίες αλλά και τα κριτήρια για τον ηλικιακό προσδιορισμό νεογέννητων ζώων, θέμα που συχνά αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης στις σχετικές υποθέσεις.

Η πολιτική αγωγή κατέθεσε στα αναγνωστέα την εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας, ενώ η μάρτυρας κτηνίατρος ρωτήθηκε σχετικά με τα επιστημονικά κριτήρια.

Να σημειωθεί ότι με μέριμνα του Συλλόγου, η μητέρα και τα πέντε κουτάβια βρήκαν οικογένειες και υιοθετήθηκαν, δίνοντας αισιόδοξη κατάληξη σε μια υπόθεση που ξεκίνησε με τον πιο σκληρό τρόπο.

Από το 2021, τα εγκλήματα κακοποίησης ζώων -μεταξύ αυτών και η εγκατάλειψη νεογέννητων- κρίνονται ως κακουργήματα. Ο νομοθέτης δηλαδή επίτηδες ανέβασε τόσο ψηλά τις ποινές, ακριβώς γιατί τα νεογέννητα ζώα είναι απόλυτα εξαρτημένα και η εγκατάλειψή τους συνιστά ουσιαστικά θανατική καταδίκη.

Σε σχέση με την ποινή της συγκεκριμένης υπόθεσης, το δικαστήριο δεν «υπερέβη» τα προβλεπόμενα. Συνήθως για τέτοια αδικήματα επιβάλλονται ποινές 5–10 ετών σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο. Αρα δεν πρόκειται για ακραία ερμηνεία, αλλά για εφαρμογή του νόμου στο ανώτερο φάσμα.

Τα πρόστιμα των 150.000 ευρώ δεν τα αποφάσισε το δικαστήριο. Είναι αυτόματη διοικητική κύρωση που θεσπίστηκε για να λειτουργεί αποτρεπτικά.

