Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες

Τη δεκαετία του 90 δίδασκε Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες
27 Νοέ. 2025 18:11
Pelop News

Πραγματικά ιδιαίτερα πλούσιο είναι το βιογραφικό του δικηγόρου που συνελήφθη ως εμπλεκόμενος στο κύκλωμα που αποκόμιζε χιλιάδες ευρώ από πωλήσεις πλαστών πινάκων ζωγραφικής και ράβδων χρυσού.

Η ματωμένη καρέκλα και το έπιπλο με τα κρυμμένα χρήματα από φωτογραφία ντοκουμέντο στη Σαλαμίνα

Ο κατηγορούμενος διατηρεί γραφείο στο κέντρο των Αθηνών και, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ίδιος στο βιογραφικό του που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, τη δεκαετία του 90 δίδασκε Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Εμφανίζεται ως «ειδικός» στη παροχή συμβουλών, στην εποπτεία εταιρικών και διεθνών προγραμμάτων και οργανισμούς, σε διάφορες βιομηχανίες, Υπουργεία Τουρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και σε αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ υπήρξε και ένα από τα βασικά στελέχη του κινήματος «Παραιτηθείτε» που είχε κάνει την εμφάνισή του πριν από περίπου 10 χρόνια.

Ο 57χρονος συνελήφθη μαζί με ακόμη έναν 42χρονο. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της συμμορίας που είχε συστήσει ξεκίνησε όταν πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Προστασίας Αρχαιοτήτων ένας επιχειρηματίας και κατήγγειλε την απάτη.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας ανέφερε ότι έδωσε 300.000 ευρώ στον 57χρονο για να πάρει ράβδους χρυσού. Ωστόσο οι ράβδοι χρυσού που του έδωσαν αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικες. Τότε του είπαν να μην ανησυχεί καθώς θα τον πλήρωναν με ακριβούς πίνακες ζωγραφικής. Έτσι και έγινε, όμως και οι πίνακες αποδείχθηκαν πλαστοί.

Μετά από αυτό ο επιχειρηματίας αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές και να καταγγείλει την απάτη. Ακολούθησε έρευνα με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιούν έφοδο στα σπίτια των δύο ανδρών και να εντοπίζουν 481 πίνακες ζωγραφικής, δύο έγγραφα γνησιότητας καθώς και όπλα που ανήκουν στον 57χρονο συλληφθέντα.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Να σημειωθεί ότι, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες

Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες  Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες  Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:31 Αυτός είναι ο λόγος που ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δ. Μάλλιος συναντήθηκε με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο
18:19 Βλαντιμίρ Πούτιν: «Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες»
18:15 Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026
18:11 Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες
18:00 Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος – Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακά
17:49 «Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα», η Παρτίζαν σε Ομπράντοβιτς!
17:45 Προς ένα συνέδριο εφαλτήριο της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ
17:45 Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από τη Γέφυρα
17:33 Κορονοϊός: 12 νεκροί και 138 εισαγωγές ο απολογισμός της τελευταίας εβδομάδας
17:27 Σπιράλ: Ψηφιακό Μουσείο για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία
17:18 Η ματωμένη καρέκλα και το έπιπλο με τα κρυμμένα χρήματα από φωτογραφία ντοκουμέντο στη Σαλαμίνα
17:10 Πώς η Πάτρα θα βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το επόμενο 10ήμερο
17:09 Βόρεια Κορέα: Τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία
17:03 Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
16:56 ΕΟΠΥΥ: Έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής – Πώς να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση
16:48 Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη ΒΙΝΤΕΟ
16:32 Απίστευτες εικόνες από τα Τζουμέρκα – Σπίτια «στον αέρα» μετά από κατολίσθηση ΦΩΤΟ
16:24 Η Ρωσία απαντά στην Κάγια Κάλας: «Κανένας δεν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
16:16 Στην Κρήτη η σορός του 19χρονου που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
16:08 Κέβιν Σπέισι: Ξανά σε δίκη – Τον κατηγορούν τρεις άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ