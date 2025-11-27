Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες

Πραγματικά ιδιαίτερα πλούσιο είναι το βιογραφικό του δικηγόρου που συνελήφθη ως εμπλεκόμενος στο κύκλωμα που αποκόμιζε χιλιάδες ευρώ από πωλήσεις πλαστών πινάκων ζωγραφικής και ράβδων χρυσού.

Η ματωμένη καρέκλα και το έπιπλο με τα κρυμμένα χρήματα από φωτογραφία ντοκουμέντο στη Σαλαμίνα

Ο κατηγορούμενος διατηρεί γραφείο στο κέντρο των Αθηνών και, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ίδιος στο βιογραφικό του που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, τη δεκαετία του 90 δίδασκε Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Εμφανίζεται ως «ειδικός» στη παροχή συμβουλών, στην εποπτεία εταιρικών και διεθνών προγραμμάτων και οργανισμούς, σε διάφορες βιομηχανίες, Υπουργεία Τουρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και σε αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ υπήρξε και ένα από τα βασικά στελέχη του κινήματος «Παραιτηθείτε» που είχε κάνει την εμφάνισή του πριν από περίπου 10 χρόνια.

Ο 57χρονος συνελήφθη μαζί με ακόμη έναν 42χρονο. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της συμμορίας που είχε συστήσει ξεκίνησε όταν πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Προστασίας Αρχαιοτήτων ένας επιχειρηματίας και κατήγγειλε την απάτη.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας ανέφερε ότι έδωσε 300.000 ευρώ στον 57χρονο για να πάρει ράβδους χρυσού. Ωστόσο οι ράβδοι χρυσού που του έδωσαν αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικες. Τότε του είπαν να μην ανησυχεί καθώς θα τον πλήρωναν με ακριβούς πίνακες ζωγραφικής. Έτσι και έγινε, όμως και οι πίνακες αποδείχθηκαν πλαστοί.

Μετά από αυτό ο επιχειρηματίας αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές και να καταγγείλει την απάτη. Ακολούθησε έρευνα με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιούν έφοδο στα σπίτια των δύο ανδρών και να εντοπίζουν 481 πίνακες ζωγραφικής, δύο έγγραφα γνησιότητας καθώς και όπλα που ανήκουν στον 57χρονο συλληφθέντα.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Να σημειωθεί ότι, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

