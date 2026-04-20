Κάτω Αχαΐα: Ημερίδα για γονείς και εκπαιδευτικούς με επίκεντρο τις online σχέσεις των παιδιών

Μια επίκαιρη ενημερωτική εκδήλωση για τη σχέση παιδιών και εφήβων με το διαδίκτυο και τις οθόνες θα πραγματοποιηθεί στην Κάτω Αχαΐα την Κυριακή 26 Απριλίου. Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν για τους κινδύνους, τα όρια και τους τρόπους ουσιαστικής στήριξης των παιδιών.

Κάτω Αχαΐα: Ημερίδα για γονείς και εκπαιδευτικούς με επίκεντρο τις online σχέσεις των παιδιών
20 Απρ. 2026 11:06
Pelop News

Ημερίδα με θέμα «Σχέσεις online: Διατηρώντας τα παιδιά συνδεδεμένα με τη ζωή» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 18:30, στην Κάτω Αχαΐα, ανοίγοντας μια συζήτηση που αγγίζει όλο και περισσότερο τις οικογένειες, τα σχολεία και την τοπική κοινωνία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς παιδιών και εφήβων, εκπαιδευτικούς, αλλά και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να ενημερωθεί πιο ουσιαστικά για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθονών και διαδικτύου στη ζωή των παιδιών.

Η ημερίδα διοργανώνεται από κοινού με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δυτικής Αχαΐας, την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.

Διαβάστε επίσης: Καλλίπολις: Κόβουν 33 ετών ρίζα πρόληψης – Έκκληση της Κίνησης «Πρόταση» για συμμαχία διάσωσης του Κέντρου Πρόληψης

Το θέμα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς πληθαίνουν οι ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο η πολύωρη έκθεση στις οθόνες επηρεάζει τη σωματική, συναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Γονείς και εκπαιδευτικοί βλέπουν όλο και συχνότερα παιδιά να περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας μπροστά σε μια συσκευή, χάνοντας σταδιακά χρόνο, ενδιαφέροντα και επαφή με βασικές πλευρές της καθημερινής ζωής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ημερίδα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις και πρακτικά εργαλεία. Το βάρος των εισηγήσεων θα πέσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ψηφιακές εφαρμογές και οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν εθιστικά, στην ανάγκη να μπουν σαφή και σταθερά όρια από τους γονείς, αλλά και σε πρακτικές μορφές γονικού ελέγχου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών, ως ουσιαστική απάντηση στην απομόνωση που συχνά προκαλεί η υπερβολική ενασχόληση με τις οθόνες. Η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά επεκτείνεται στο πώς η οικογένεια μπορεί να παραμείνει σημείο αναφοράς, επικοινωνίας και συναισθηματικής ασφάλειας για τα παιδιά.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Κώστας Τσιάρας, εκπαιδευτικός ΠΕ86 και κάτοχος MSc στις Επιστήμες της Αγωγής, καθώς και η Θωμαΐς Σταύρου, κοινωνική λειτουργός MSc από το «Καλλίπολις». Τον συντονισμό της ημερίδας θα έχουν η γραμματέας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δυτικής Αχαΐας, Πηνελόπη Κουτσογιαννοπούλου, και η επιστημονικά υπεύθυνη του «Καλλίπολις», Γιάννα Ζορμπά, κοινωνική λειτουργός MSc.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:35 Χανιά: Άγρια επίθεση σε οδηγό ηλεκτρικού λεωφορείου στο αμαξοστάσιο – Κουκουλοφόρος τον έστειλε στο νοσοκομείο
13:25 Χαϊδάρι: Σοκ στο 7ο Γυμνάσιο μετά την πτώση 13χρονης από μπαλκόνι – Διασωληνωμένη στο «Αττικόν»
13:20 Λίβανος: Το Ισραήλ ζήτησε «συγγνώμη» για τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού
13:16 Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, όχι κομματική πειθαρχία στις άρσεις ασυλίας – Τι είπε για Λαζαρίδη και Μετρό Θεσσαλονίκης
13:02 «Έμεινε άφωνη»: Η πρώην σύντροφος του γιου της λέει ότι η Σερ έμαθε πως είναι γιαγιά
13:02 Δυτική Ελλάδα: Συνέδριο για τον τουρισμό με φόντο βιωσιμότητα, καινοτομία και το έργο LIBECCIO
13:00 Πάτρα: Γερμανική σφραγίδα στον σιδηρόδρομο – Κρίσιμη εξέλιξη για το τμήμα έως το νέο λιμάνι
12:58 Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ
12:56 Τραμπ σε Μουνίρ: Θα εξετάσω τις εισηγήσεις σου για τα Στενά του Ορμούζ
12:54 Μεσολόγγι: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο με επίκεντρο εκπαίδευση και αξίες
12:50 Βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έξω από το Παρίσι
12:47 Αθανάσιος Καββαδάς: Ο βουλευτής Λευκάδας που μπαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη
12:42 Απίστευτη απάτη στο Λονδίνο: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον λογαριασμό με Face ID
12:41 Πάτρα: Στον αέρα το Διεθνές Φεστιβάλ 2026 – Ο Κ. Πελετίδης πιέζει τη Λίνα Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο
12:36 Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές της ΔΥΠΑ
12:29 Άδωνις κατά Σαλμά: Μήνυση και αγωγή μετά τις αιχμές για δικογραφίες στην Υγεία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
12:29 Ισραήλ: Αποκαλύφθηκε ιρανικό δίκτυο που σχεδίαζε επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους
12:21 Τουρισμός: Άλμα 70,7% στα έσοδα το πρώτο δίμηνο του 2026
12:16 Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε δρόμος στους στάβλους Παπάφη, ΙΧ έπεσε στο κενό ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Καύσιμα, χαμηλότερη κίνηση και περικοπές δρομολογίων
