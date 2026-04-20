Κάτω Αχαΐα: Ημερίδα για γονείς και εκπαιδευτικούς με επίκεντρο τις online σχέσεις των παιδιών

Ημερίδα με θέμα «Σχέσεις online: Διατηρώντας τα παιδιά συνδεδεμένα με τη ζωή» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 18:30, στην Κάτω Αχαΐα, ανοίγοντας μια συζήτηση που αγγίζει όλο και περισσότερο τις οικογένειες, τα σχολεία και την τοπική κοινωνία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς παιδιών και εφήβων, εκπαιδευτικούς, αλλά και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να ενημερωθεί πιο ουσιαστικά για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθονών και διαδικτύου στη ζωή των παιδιών.

Η ημερίδα διοργανώνεται από κοινού με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δυτικής Αχαΐας, την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.

Το θέμα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς πληθαίνουν οι ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο η πολύωρη έκθεση στις οθόνες επηρεάζει τη σωματική, συναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Γονείς και εκπαιδευτικοί βλέπουν όλο και συχνότερα παιδιά να περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας μπροστά σε μια συσκευή, χάνοντας σταδιακά χρόνο, ενδιαφέροντα και επαφή με βασικές πλευρές της καθημερινής ζωής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ημερίδα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις και πρακτικά εργαλεία. Το βάρος των εισηγήσεων θα πέσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ψηφιακές εφαρμογές και οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν εθιστικά, στην ανάγκη να μπουν σαφή και σταθερά όρια από τους γονείς, αλλά και σε πρακτικές μορφές γονικού ελέγχου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών, ως ουσιαστική απάντηση στην απομόνωση που συχνά προκαλεί η υπερβολική ενασχόληση με τις οθόνες. Η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά επεκτείνεται στο πώς η οικογένεια μπορεί να παραμείνει σημείο αναφοράς, επικοινωνίας και συναισθηματικής ασφάλειας για τα παιδιά.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Κώστας Τσιάρας, εκπαιδευτικός ΠΕ86 και κάτοχος MSc στις Επιστήμες της Αγωγής, καθώς και η Θωμαΐς Σταύρου, κοινωνική λειτουργός MSc από το «Καλλίπολις». Τον συντονισμό της ημερίδας θα έχουν η γραμματέας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δυτικής Αχαΐας, Πηνελόπη Κουτσογιαννοπούλου, και η επιστημονικά υπεύθυνη του «Καλλίπολις», Γιάννα Ζορμπά, κοινωνική λειτουργός MSc.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας.

