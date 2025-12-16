Κάτω Πατήσια: Εξαφανίστηκε 13χρονο κορίτσι

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του παιδιού»

Κάτω Πατήσια: Εξαφανίστηκε 13χρονο κορίτσι
16 Δεκ. 2025 22:59
Pelop News

Κόκκινος συναγερμός στα Κάτω Πατήσια για την εξαφάνιση μιας 13χρονης το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκεκριμένα το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 16 Δεκεμβρίου, για την εξαφάνισή της 13χρονης Ιωάννας – Ελένης από τα Κάτω Πατήσια και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση.

Και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ιωάννα – Ελένη Ντ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Κάτω Πατήσια: Εξαφανίστηκε 13χρονο κορίτσι
22:55 Η κλήρωση του τζόκερ για 4,5 εκατ, ευρώ
22:45 «Το χέρι μου ρε»: Καθηγητής σε κατάληψη έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη! ΦΩΤΟ
22:35 Δύο κορίτσια από την Πάτρα στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό
22:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα
22:16 Αυτό είναι το τσάι που καίει λίπος ακόμη και όταν κάθεστε
22:04 Ο Παναθηναϊκός έκανε βασιλική εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη
21:52 Εισιτήριο δύο ευρώ στους τουρίστες για να θαυμάσουν το «Φοντάνα Ντι Τρέβι» από τον Ιανουάριο
21:47 Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα: «Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους»
21:37 Με υψηλές εγγυήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
21:23 Κλιμάκιο από την Αθήνα στα Βορίζια για έρευνες στο αυτοκίνητο που ξεψύχησε ο Φανούρης Καργάκης
21:14 Τα «καρφιά» της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ με «προσωπικότητα αλκοολικού», ο Μασκ «δηλωμένος» χρήστης ναρκωτικών και ο Βανς «συνωμοσιολόγος»
20:59 Προϋπολογισμός 2026: Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες
20:47 Alco: Απογοητευμένοι από την ακρίβεια και απαισιόδοξοι οι πολίτες
20:37 Η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων θα γίνει την Πέμπτη στις Σέρρες
20:29 Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα 6 μέτρα για τη στέγη, άλλα 160 εκατομμύρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους, διακομματική για το αγροτικό
20:16 Ο Γιάννης Αβράμης της ΝΕΠ στο 4ο Talents Cup
20:12 Κωστής Χατζηδάκης: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, φθηνότερο ρεύμα
20:00 Το κορίτσι-θαύμα από την Πάτρα στα 14 χρόνια του στην Εθνική Γυναικών
19:50 Αγρότες: Διαμαρτυρία με «παρέλαση» τρακτέρ σε Λάρισα και Βόλο για τον προϋπολογισμό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ