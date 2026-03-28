Κατρίνης από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πρώτος στόχος η νίκη, καθαρό μήνυμα για προοδευτική κυβέρνηση

Το αίτημα για μια άλλη Ελλάδα, με κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρούς θεσμούς και ουσιαστική πολιτική αλλαγή, ανέδειξε από το βήμα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Κατρίνης, κλείνοντας την τοποθέτησή του με ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα: ότι το κόμμα είναι ενωμένο, ισχυρό και αποφασισμένο να διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές και να συγκροτήσει προοδευτική κυβέρνηση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε μια κοινωνία που πιέζεται ασφυκτικά από τις ανισότητες, την ακρίβεια και την απουσία προοπτικής, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, με ένα μοντέλο που, όπως είπε, φορτώνει τα βάρη στους πολλούς και αφήνει τα οφέλη στους λίγους. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση σε ζητήματα που, κατά την εκτίμησή του, αποτυπώνουν το αδιέξοδο της σημερινής πραγματικότητας, όπως η στεγαστική κρίση, η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών και η ευρύτερη φθορά των θεσμών.

Ο Μιχάλης Κατρίνης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα πορεία, η οποία θα εγγυάται διαφάνεια, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τους νέους και για όσους βρίσκονται σήμερα εκτός προνομίων και προστασίας. Με αυτό το στίγμα, θέλησε να δώσει στην ομιλία του έναν καθαρά κοινωνικό και πολιτικό προσανατολισμό, επαναφέροντας τη συζήτηση στο ποιοι τελικά εκπροσωπούνται και ποιοι μένουν πίσω.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ενόψει εκλογών, επιμένοντας ότι ο στόχος της παράταξης πρέπει να είναι ξεκάθαρος: η πρώτη θέση και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης. Όπως τόνισε, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε το κόμμα οφείλει να παραμείνει στην αντιπολίτευση, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη φράση «καθαρές κουβέντες από εμάς, καθαρές επιλογές από τους πολίτες», θέλησε να δείξει ότι η πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ευθεία και χωρίς γκρίζες ζώνες, σημειώνοντας παράλληλα ότι η εξουσία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός.

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στην ανάγκη να ανοίξει ένας ουσιαστικός προγραμματικός διάλογος με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμφωνία κορυφής ή ως άσκηση εντυπώσεων, αλλά ως σοβαρή και έγκαιρη προετοιμασία για μια αξιόπιστη προοδευτική διακυβέρνηση, με ξεκάθαρο πλαίσιο και πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ. Κατά τον ίδιο, απέναντι στον πολιτικό κατακερματισμό που τελικά ευνοεί τη συντηρητική παράταξη, χρειάζεται συγκρότηση μιας εναλλακτικής πρότασης εξουσίας, με κοινωνική βάση και πολιτική αξιοπιστία.

Ο Μιχάλης Κατρίνης ανέπτυξε και τους βασικούς άξονες αυτής της πρότασης, δίνοντας έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην ανάγκη ενίσχυσης της περιφέρειας. Παράλληλα, μίλησε για στήριξη των εργαζομένων και της μεσαίας τάξης, για περισσότερη ρευστότητα στην αγορά και για αποκατάσταση του ισχυρού ρόλου της πολιτείας σε κρίσιμα δημόσια αγαθά, όπως η υγεία, η παιδεία και η ενέργεια. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται στρατηγική που να υπηρετεί με σαφήνεια το εθνικό συμφέρον, με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και με ενεργό παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Ένα σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφορούσε και την εσωτερική λειτουργία του ίδιου του κόμματος. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να αποτελεί πρότυπο θεσμικής και συλλογικής λειτουργίας, κάτι που, κατά την άποψή του, προϋποθέτει ενίσχυση των οργάνων, λογοδοσία, διακριτούς ρόλους και σαφείς κανόνες. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να συνδέσει την πολιτική αξιοπιστία της παράταξης με την εσωτερική της τάξη και συνοχή, στέλνοντας μήνυμα ότι η ενότητα δεν μπορεί να είναι απλή διακήρυξη αλλά πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το Συνέδριο μπορεί να γίνει η αφετηρία μιας νικηφόρας διαδρομής προς τις εκλογές, καλώντας τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να πορευτούν με ενότητα, καθαρές αποφάσεις και σταθερή πολιτική δουλειά. Ο στόχος, όπως είπε, είναι το ΠΑΣΟΚ να εκφράσει ξανά την κοινωνική πλειοψηφία και να φέρει την πολιτική αλλαγή που, κατά την εκτίμησή του, έχει ανάγκη η χώρα.

