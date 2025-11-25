Κατρίνης κατά νομοσχεδίου Άμυνας: «Ανατροπή δεκαετιών στη δομή και στο μέλλον των στελεχών»

Την πλήρη αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, εκφράζουν ο υπεύθυνος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για θέματα Άμυνας, Μιχάλης Κατρίνης, και ο Τομέας Άμυνας του κόμματος. Όπως τονίζουν σε κοινή ανακοίνωση, το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά σηματοδοτεί «τη μεγαλύτερη ανατροπή» που έχει επιχειρηθεί εδώ και δεκαετίες στη δομή τους, στη σταδιοδρομία των στελεχών και στη συνοχή του προσωπικού.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες αποτροπής ούτε στις πραγματικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου στρατεύματος, αλλά εξυπηρετούν επικοινωνιακές σκοπιμότητες που αγνοούν το ανθρώπινο δυναμικό και υπονομεύουν το ηθικό των στελεχών.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται στην κατάργηση της δυνατότητας των αποφοίτων ΑΣΣΥ να προάγονται σε βαθμούς αξιωματικών, εξέλιξη που – όπως τονίζεται – ακυρώνει έναν θεσμό που στήριξε τις Ένοπλες Δυνάμεις για πάνω από ενάμιση αιώνα. Η επίπτωση για όσους ήδη υπηρετούν χαρακτηρίζεται άδικη, καθώς εισήλθαν με διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο και τώρα στερούνται έξι βαθμούς προαγωγικής εξέλιξης, εγκλωβισμένοι σε μια δομή χωρίς προοπτική.

Ακόμη πιο προβληματική θεωρείται η δημιουργία δύο παράλληλων σωμάτων υπαξιωματικών, κάτι που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, δεν συναντάται σε δυτικού τύπου στρατεύματα. Οι ΕΠΟΠ – όπως επισημαίνεται – βλέπουν τον καταληκτικό βαθμό να απομακρύνεται ως τα 39 χρόνια υπηρεσίας, οι προαγωγές περιορίζονται δραστικά και ο κίνδυνος αποστρατείας στα 35 χρόνια λειτουργεί ως μόνιμη απειλή. Αυτές οι συνθήκες, υπογραμμίζουν, αποθαρρύνουν τόσο τη νέα γενιά όσο και την παραμονή έμπειρων στελεχών σε ειδικότητες υψηλής τεχνολογίας.

Σφοδρή κριτική ασκείται και στο νέο μισθολόγιο, το οποίο – σύμφωνα με την ανακοίνωση – ευνοεί κυρίως τους ανώτερους βαθμούς, αφήνοντας τους χαμηλότερους χωρίς ουσιαστική οικονομική ανακούφιση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργεί και μειώσεις που καλύπτονται με προσωπική διαφορά. Παράλληλα, η δημιουργία υπερσυγκεντρωτικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης εκτιμάται ότι ενισχύει τη γραφειοκρατία χωρίς πραγματική αναβάθμιση των στρατιωτικών σχολών.

Ιδιαίτερα άδικη χαρακτηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και η αύξηση του ορίου εξαγοράς της θητείας στα 40 έτη, συνοδευόμενη από διπλασιασμό του κόστους, μέτρο που πλήττει – όπως επισημαίνεται – τους Έλληνες του εξωτερικού και αποθαρρύνει τον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων.

Συνοψίζοντας, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο στερείται σοβαρότητας, σχεδιασμού και σεβασμού προς τους ανθρώπους που στελεχώνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις. «Δεν υπηρετεί καμία από αυτές τις αρχές», σημειώνουν, ξεκαθαρίζοντας ότι θα σταθούν απέναντι στις ρυθμίσεις που πλήττουν τη συνοχή, την αξιοκρατία και το μέλλον του προσωπικού της εθνικής άμυνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



