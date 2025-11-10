Κατρίνης: «Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις δύο χρόνια – Η κυβέρνηση απαθής μπροστά στην κρίση»

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ERTNEWS, ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε στο αυριανό αγροτικό συλλαλητήριο της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, θέτοντας το ερώτημα «αν θα παρευρεθούν στελέχη της ΝΔ» στις κινητοποιήσεις. Ο βουλευτής επεσήμανε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται γιατί «έχουν να λάβουν επιδοτήσεις δύο χρόνια», ενώ «η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τις επιπτώσεις του καταρροϊκού πυρετού και της ευλογιάς».

Ο κ. Κατρίνης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδιαφάνεια και καθυστερήσεις, σημειώνοντας πως η αβεβαιότητα σχετικά με την καταβολή των επιδοτήσεων του 2024 οφείλεται στη «μετατροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε άνδρο διαφθοράς και διαπλοκής».

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της ακρίβειας, το χαρακτήρισε «το νούμερο ένα πρόβλημα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις», υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει πως η ακρίβεια τελείωσε, την ώρα που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τον Οκτώβριο διπλασιάστηκε σε σχέση με τον Σεπτέμβριο».

Για το τραπεζικό σύστημα σημείωσε πως «παρά τις εξαγγελίες για μέτρα, τα κέρδη των τραπεζών από προμήθειες το τελευταίο εξάμηνο του 2025 είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι», ζητώντας ουσιαστικό έλεγχο και μείωση των χρεώσεων.

Ο βουλευτής παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, μεταξύ των οποίων:

Μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δημιουργία ενιαίας Αρχής Καταναλωτή.

Μηδενισμός ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας από την αντλία.

Ενεργειακή στήριξη του αγροτικού κόσμου και των συνεταιρισμών.

Αναφορικά με την ενέργεια, ο Μιχάλης Κατρίνης υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ «έθεσε τις βάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη σύνδεση της ενέργειας με τη γεωπολιτική στρατηγική», ωστόσο διερωτήθηκε «τι από αυτά φτάνει τελικά στον αγρότη και τον καταναλωτή».

«Η κυβέρνηση λειτουργεί ως τροχονόμος στο χρηματιστήριο ενέργειας, την ώρα που η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη», είπε, τονίζοντας πως «η ενέργεια έχει γίνει αντικείμενο αισχροκέρδειας λίγων και μεγάλων παικτών».

Ολοκληρώνοντας, κάλεσε σε ανάπτυξη ενεργειακών δικτύων, κίνητρα σε συνεταιρισμούς για ενεργειακή αυτονομία και προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας, ώστε –όπως είπε– «η χώρα να πετύχει παραγωγική ανασυγκρότηση και διατροφική αυτάρκεια».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



