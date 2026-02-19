Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας. Μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με Ι.Χ., ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια.

Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
19 Φεβ. 2026 12:34
Pelop News

Τη ζωή του έχασε ένας 46χρονος μοτοσικλετιστής το απόγευμα της Τετάρτης (18/2), ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το Ι.Χ. οδηγούσε 29χρονος αλλοδαπός, ενώ η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 46χρονο στο νοσοκομείο Καβάλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

