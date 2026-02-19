Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας

Τη ζωή του έχασε ένας 46χρονος μοτοσικλετιστής το απόγευμα της Τετάρτης (18/2), ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το Ι.Χ. οδηγούσε 29χρονος αλλοδαπός, ενώ η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 46χρονο στο νοσοκομείο Καβάλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



