Καζακστάν: Ανακαλύφθηκε «χαμένη μητρόπολη» της Εποχής του Χαλκού
Με τη μελλοντική έρευνα, οι συγγραφείς της μελέτης ελπίζουν να αποκαλύψουν στοιχεία για τον πιθανό ρόλο ισχύος της Σεμιγιάρκα, καθώς και για την αστική ζωή και την παραγωγή μετάλλων στη στέπα.
Μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων αποκάλυψε στις στέπες του Καζακστάν έναν τεράστιο οικισμό της Εποχής του Χαλκού (περ. 1600 π.Χ.) που μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζαμε για την προϊστορική Κεντρική Ασία.
Ο οικισμός Σεμιγιάρκα («Η Πόλη των Επτά Χαραδρών»), έκτασης 140 εκταρίων πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Ιρτίς, περιλαμβάνει:
- Κεντρικό μνημειακό κτίριο πιθανόν για τελετουργίες ή διοίκηση
- Εργαστήρια παραγωγής κασσιτερούχου μπρούντζου – μόλις το δεύτερο γνωστό εργαστήριο στην Ευρασιατική στέπα
- Δεκάδες κατοικίες και τουλάχιστον 15 μεγάλες δομές
Η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Antiquity, βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες, παλιές κατασκοπευτικές φωτογραφίες Corona της CIA και μαγνητομετρία. Μόλις ξεκίνησαν οι ανασκαφές, βρέθηκαν χωνευτήρια, σκωρίες και ίχνη μαζικής παραγωγής μπρούντζου – τεχνολογία-κλειδί της εποχής.
«Είναι εξαιρετικά σπάνιο να βρίσκουμε παραγωγή κασσιτερούχου χαλκού σε αυτή την περιοχή», δήλωσε η Μιλιάνα Ραντιβόγεβιτς (UCL). «Γνωρίζουμε εκατοντάδες χιλιάδες αντικείμενα μπρούντζου από τη στέπα, αλλά μέχρι τώρα μόνο έναν χώρο παραγωγής».
Ο Νταν Λόρενς (Πανεπιστήμιο Ντάραμ) τονίζει: «Αυτός ο οικισμός διαφέρει ριζικά από οτιδήποτε άλλο έχουμε βρει στη στέπα. Λειτουργούσε ως κέντρο εξουσίας, εμπορίου και βαριάς μεταλλουργίας – δηλαδή ως πόλη με τη σύγχρονη έννοια».
Παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων αρχαιολόγων για την πυκνότητα κεραμικής, η ομάδα θεωρεί ότι η Σεμιγιάρκα αντιπροσωπεύει ένα υβριδικό μοντέλο: μόνιμο αστικό κέντρο μέσα σε νομαδικό τοπίο, παρόμοιο με τις πρώτες πόλεις της Μεσοποταμίας την ίδια εποχή.
Οι ανασκαφές συνεχίζονται και οι ερευνητές ελπίζουν να απαντήσουν σύντομα: Πόσοι κάτοικοι ζούσαν εκεί; Πόσο διήρκεσε η ακμή της; Πώς συνδεόταν με μακρινούς πολιτισμούς;
