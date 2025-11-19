Καζακστάν: Ανακαλύφθηκε «χαμένη μητρόπολη» της Εποχής του Χαλκού

Με τη μελλοντική έρευνα, οι συγγραφείς της μελέτης ελπίζουν να αποκαλύψουν στοιχεία για τον πιθανό ρόλο ισχύος της Σεμιγιάρκα, καθώς και για την αστική ζωή και την παραγωγή μετάλλων στη στέπα.

Καζακστάν: Ανακαλύφθηκε «χαμένη μητρόπολη» της Εποχής του Χαλκού
19 Νοέ. 2025 23:50
Pelop News

Μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων αποκάλυψε στις στέπες του Καζακστάν έναν τεράστιο οικισμό της Εποχής του Χαλκού (περ. 1600 π.Χ.) που μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζαμε για την προϊστορική Κεντρική Ασία.

Ο οικισμός Σεμιγιάρκα («Η Πόλη των Επτά Χαραδρών»), έκτασης 140 εκταρίων πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Ιρτίς, περιλαμβάνει:

  • Κεντρικό μνημειακό κτίριο πιθανόν για τελετουργίες ή διοίκηση
  • Εργαστήρια παραγωγής κασσιτερούχου μπρούντζου – μόλις το δεύτερο γνωστό εργαστήριο στην Ευρασιατική στέπα
  • Δεκάδες κατοικίες και τουλάχιστον 15 μεγάλες δομές

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Antiquity, βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες, παλιές κατασκοπευτικές φωτογραφίες Corona της CIA και μαγνητομετρία. Μόλις ξεκίνησαν οι ανασκαφές, βρέθηκαν χωνευτήρια, σκωρίες και ίχνη μαζικής παραγωγής μπρούντζου – τεχνολογία-κλειδί της εποχής.

«Είναι εξαιρετικά σπάνιο να βρίσκουμε παραγωγή κασσιτερούχου χαλκού σε αυτή την περιοχή», δήλωσε η Μιλιάνα Ραντιβόγεβιτς (UCL). «Γνωρίζουμε εκατοντάδες χιλιάδες αντικείμενα μπρούντζου από τη στέπα, αλλά μέχρι τώρα μόνο έναν χώρο παραγωγής».

Ο Νταν Λόρενς (Πανεπιστήμιο Ντάραμ) τονίζει: «Αυτός ο οικισμός διαφέρει ριζικά από οτιδήποτε άλλο έχουμε βρει στη στέπα. Λειτουργούσε ως κέντρο εξουσίας, εμπορίου και βαριάς μεταλλουργίας – δηλαδή ως πόλη με τη σύγχρονη έννοια».

Παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων αρχαιολόγων για την πυκνότητα κεραμικής, η ομάδα θεωρεί ότι η Σεμιγιάρκα αντιπροσωπεύει ένα υβριδικό μοντέλο: μόνιμο αστικό κέντρο μέσα σε νομαδικό τοπίο, παρόμοιο με τις πρώτες πόλεις της Μεσοποταμίας την ίδια εποχή.

Οι ανασκαφές συνεχίζονται και οι ερευνητές ελπίζουν να απαντήσουν σύντομα: Πόσοι κάτοικοι ζούσαν εκεί; Πόσο διήρκεσε η ακμή της; Πώς συνδεόταν με μακρινούς πολιτισμούς;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Αυστραλία: Η Meta απενεργοποιεί λογαριασμούς εφήβων σε Instagram και Facebook
23:50 Καζακστάν: Ανακαλύφθηκε «χαμένη μητρόπολη» της Εποχής του Χαλκού
23:34 Έρευνα: Ανησυχητική έκρηξη ατμίσματος στους εφήβους
23:18 «Two GOATs»: Το viral βίντεο από τη συνάντηση Τραμπ-Ρονάλντο
23:10 Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες πολίτες σε κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως
22:53 Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης
22:45 «Τουρισμός για Όλους 2025»: 13.983 νέοι δικαιούχοι για διακοπές χαμηλής περιόδου, άμεσα η ενεργοποίηση των καρτών
22:32 Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Σουδάν
22:25 Ζελένσκι: «Μόνο οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν τη δύναμη να τερματίσουν τον πόλεμο»
22:13 Αγριογούρουνα έκαναν «βόλτα» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
22:05 Το ΥΠΕΞ για την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων
21:52 Τυρί…σαν χαβιάρι: Ανατιμήσεις έως +120% σε ένα χρόνο
21:45 Η συγκλονιστική καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα απάτης στο καζίνο
21:29 ΝΔ: «Ψέματα και συκοφαντίες» από ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ