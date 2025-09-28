Κέρκυρα: Επιτυχής διάσωση δύο Σκωτσέζων τουριστών από χαράδρα

Μετά από επιχείρηση διάρκειας μίας ώρας, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο επισκέπτες που είχαν παγιδευτεί σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Αγγελόκαστρο.

28 Σεπ. 2025 17:26
Pelop News

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο Σκωτσέζων τουριστών που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε χαράδρα στην Κέρκυρα, σε περιοχή ανάμεσα στο Αγγελόκαστρο και τους Λάκωνες.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, με την Πυροσβεστική να χρειάζεται περισσότερο από μία ώρα για να προσεγγίσει το σημείο. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες λόγω της πυκνής βλάστησης και του σκοταδιού, ωστόσο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο επισκέπτες και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Οι τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

 
