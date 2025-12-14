Κέρκυρα: Νεκρός από εργατικό ατύχημα

Ο 55χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές

Κέρκυρα: Νεκρός από εργατικό ατύχημα
14 Δεκ. 2025 21:40
Pelop News

Άλλο ένα εργατικό δυστύχημα, αυτή τη φορά στην Κέρκυρα καθώς έχασε τη ζωή του ένας 55χρονος το πρωί της Κυριακής (14/12), ενώ εκτελούσε εργασίες σε οικοδομή στην περιοχή της Ρόδας.

Σύμφωνα με τον τοπικό ιστότοπο enimerosi, το περιστατικό συνέβη στον παράλληλο δρόμο Ρόδας – Σιδαρίου. Ο 55χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, χωρίς δυστυχώς να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

